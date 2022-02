Whatsapp incluirá miniaturas cuando compartas imágenes y vídeos como documento

Cuando compartimos una imagen o un vídeo en Whatsapp, se comprime baste. Su resolución baja mucho, haciendo que sea inservible para imprimir o para subirlo a algún lado donde la calidad de la imagen sea necesaria (como youtube, por ejemplo).

Ese es el motivo por el que mucho prefieren compartir el contenido multimedia como si fuera un documento, ya que de esa forma se envía de forma integral, sin comprimirse, permitiendo que el destinatario baje el resultado con la misma calidad y tamaño que en el origen.

El problema es que al hacer eso, Whatsapp deja de mostrar la miniatura, por lo que no sabemos el contenido hasta que no lo bajamos y lo abrimos desde la galería, un esfuerzo adicional al que muchos ya estamos acostumbrados, pero que no deja de ser incómodo.

Parece que eso tiene los días contados. La versión beta ha mostrado en su código que están preparando una actualización para que las miniaturas también se muestren cuando el archivo se envía como documento, ahorrando así mucho tiempo a los interesados en la transferencia de la información.

Lo comentan desde WABetaInfo, medio especializado en cotillear el código para saber lo que se acerca en el futuro. La función ya está disponible actualmente en la versión beta 2.22.5.11 de WhatsApp y debería implementarse para todos en las próximas semanas.

Whatsapp necesita mejorar mucho la organización del contenido multimedia en nuestros móviles. Son muchos los usuarios que se quejan de tener gigas y gigas ocupados por Whatsapp, siendo necesario seguir instrucciones como las que publicamos en Para saber cuánto espacio ocupa cada conversación en Whatsapp y hacer limpieza, o los consejos que damos de vez en cuando en nuestra cuenta de Instagram.

Una solución sería tener un acceso directo a una galería interna de Whatsapp muy bien clasificada y con opción de borrar el contenido de forma sencilla, algo que sea más directo que la actual función de gestionar espacio, muy complicada para la mayoría de los usuarios.