GeForce Now de Nvidia viene ahora con integraciones de Discord

GeForce Now, la plataforma de transmisión de juegos en la nube perteneciente a Nvidia, está trayendo una nueva actualización de su aplicación de escritorio para las plataformas PC y Mac, incorporando a Discord tanto para permitir inicios de sesión como también para facilitar que los usuarios puedan compartir los títulos de juegos en los que estén inmersos en cada momento.

De esta manera, GeForce Now sigue su tendencia de ir añadiendo integraciones de plataformas y servicios terceros en su aplicación a lo largo del tiempo, siendo destacada la integración de Discord por cuanto es la plataforma por antonomasia para compartir y conversar en comunidad acerca de los juegos, a pesar de que Discord también ha querido diversificarse a otros ámbitos en los últimos años.



Lógicamente, aquellos que ya cuenten con una cuenta de usuario en GeForce Now no tendrán necesidad de usar sus cuentas de Discord si la tuvieran, sirviendo más bien para usuarios de Discord que quieran formar parte de GeForce Now.

En cualquier caso, el uso de Discord como inicio de sesión es algo opcional, sumándose a otras opciones de inicio de sesión existentes.

En lo que respecta a la posibilidad de compartir juegos en Discord, se trata del primer servicio de transmisión de juegos en la nube que lo hace, aunque de cerca ya lo venían permitiendo plataformas de juegos locales como Steam y Epic Games Store.

Acorde a GeForce Now:

La nueva actualización de GeForce NOW mejora las opciones de inicio de sesión para los jugadores al admitir Discord como una conveniente opción de inicio de sesión y creación de nuevas cuentas para sus cuentas de NVIDIA. Los miembros ahora pueden usar sus inicios de sesión de Discord para acceder a sus cuentas de GeForce NOW. Esa es una contraseña menos para recordar. La actualización 2.0.38 en las aplicaciones GeForce NOW para PC y Mac también es compatible con la función Rich Presence de Discord, que permite a los miembros mostrar fácilmente el juego que están jugando actualmente en su estado de usuario de Discord. La función se puede habilitar o deshabilitar a través del menú de configuración de GeForce NOW.

Y junto a estas novedades, GeForce Now de Nvidia también ha ido realizando lanzamiento de nuevos juegos a lo largo de esta semana, como SpellMaster: The Saga, Galactic Civilizations III, entre otros.

No sabemos si desde servicios rivales tomarán alguna acción similar, y más en casos como los de Google y Microsoft, mientras que Amazon podría echar mano de Twitch para llevar a cabo una integración más profunda.

Vía: 9to5Google