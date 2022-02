Redmi Note 11, probando el nuevo redmi desde 159 euros

Estamos en pleno lanzamiento de nuevos móviles de gama media y gama de entrada, y en esta categoría (a medio camino entre la media y la básica) contamos con el Redmi Note 11, un móvil con cámara principal de 50M (el modelo 11S la tiene de 108M), cámara gran angular de 8MP, cámara macro de 2MP y cámara de profundidad de 2M, móvil que puede adquirirse en esta fase de lanzamiento por 179 euros, con un cupón de descuento adicional de 20 euros para los primeros momentos de compra.

Así es, en goboo ya tienen todos los datos para el gran lanzamiento de un móvil que he podido probar durante unos días.

El precio recomendado es de 199 euros, pero en el lanzamiento cuesta 179, y con el cupón sale por 159€. Y si se compra el Note 11 4+128G, regalan una Mi Band 6.

Los cupones son:

Note 11: válido el 21 de febrero de 12:00-13:00 (UTC+1)

Note 11S: válido el 24 de febrero de 12:00-13:00 (UTC+1)

Enlace de compra: click aquí

Pero bueno, vamos ya a por las características y luego os hablo de mi experiencia con el Note 11.

Cuenta con pantalla de 90Hz AMOLED, procesador Snapdragon 680 de 6nm, dos altavoces, carga rápida de 33W Pro para su batería de 5000mAh, cuatro cámaras, una selfie de 13 MP f/2.4, RAM de 4/6 GB LPDDR4x, Android 11 con MIUI 13 y un diseño bastante elegante.

El resto de números los podéis ver en la página principal, de forma que os dejaré con el vídeo mostrando la cámara, que sé que es de lo que más os interesa.

Opinión personal

Teniendo en cuenta que hablamos de un móvil de menos de 200 euros, El modelo Note 11 que he probado es muy bueno en los siguientes puntos:

– Una batería muy decente. 5.000mAh con carga rápida de 33W es impresionante en esta gama de móviles, dándole vida de dos días sin problemas con un uso normal.

– La pantalla es muy buena, muy sensible al tacto, con una frecuencia de actualización que lo hace ideal para ver vídeos y películas.

– Las fotos son buenas cuando hay buena luz ambiental.

Lo que no me ha gustado:

– La experiencia con fotos nocturnas no ha sido buena, a excepción de cuando hay mucha iluminación en las calles.

– Los primeros planos no son nada del otro mundo, se nota muy pixelado al hacer zoom del resultado.

Es decir, no es un móvil gamer, no es un móvil de gama alta, no se pueden esperar zooms fantásticos y fotos nocturnas nítidas… es un móvil de entrada con especificaciones de gama media, algo que viene a ser normal en un mundo donde la gama media está ocupando las especificaciones de la gama alta.