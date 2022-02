Android tendrá un nuevo sistema para que gestiones las notificaciones

Las notificaciones pueden volverse un dolor de cabeza en el móvil. Y si bien Android cuenta con algunas opciones que permiten gestionarlas, aún está muy lejos de ofrecer una dinámica perfecta.

Sin embargo, el equipo de Google lo sigue intentando y en Android 13 implementará un nuevo sistema para que los usuarios no tendrán que lidiar con notificaciones que no son relevantes.

Android 13 tendrá una nueva dinámica para gestionar las notificaciones

Hace unos días, te contamos que Google liberó la versión de Android 13 pensada para los desarrolladores. Y esto nos permite conocer algunas de las novedades que está preparando el equipo de Google. Por ejemplo, implementarán un nuevo sistema en Android para gestionar las notificaciones, que promete ser mucho más eficiente.

Es verdad que ahora contamos con una serie de configuraciones que permiten administrar las notificaciones de las diferentes apps que tenemos instaladas en el móvil. Sin embargo, siempre tenemos que pasar por el mismo proceso de ser interrumpidos varias veces por las notificaciones de una app antes de poder gestionarlas.

Y este el problema que desea solucionar Google en Android 13. Tal como mencionan en TNW, el nuevo sistema exigirá que las apps soliciten permisos, cuando se inicien por primera vez, para enviar notificaciones .

Es decir, no será necesario entrar a la configuración del móvil o a los ajustes de la app para establecer si deseamos o no recibir notificaciones, ya que se nos pedirá permiso para realizar esta acción. Así que ya no tendremos que recordar gestionar este apartado, ya que la app no enviará notificaciones automáticas sin nuestro consentimiento.

Si no deseas recibir notificaciones de determinada app, podrás especificarlo apenas termines de instalarla. Una dinámica simple y práctica. Pero no hay que olvidar que este sistema se aplicará a partir de Android 13, así que habrá que esperar para evaluar su funcionamiento.