Instagram te permitirá recuperar tu cuenta con la ayuda de tus amigos

Instagram presentó una serie de funciones que mejoran algunas de las secciones más importantes de la app.

Y además, anticipó una nueva dinámica que te ayudará a recuperar tu cuenta de Instagram, más allá de los pasos que suele pedir la aplicación. Te contamos de qué se trata.

Nueva opción para recuperar una cuenta de Instagram

Una de las últimas novedades que lanzó Instagram es un nuevo apartado para administrar nuestra actividad en la plataforma, como te contamos en un artículo anterior. Pero también anunció una nueva dinámica que veremos en el futuro que nos ayudará a recuperar nuestra cuenta de Instagram.

Si no podemos acceder a nuestra cuenta, Instagram nos ayuda a recuperarla siguiendo una serie de pasos. Sin embargo, el proceso no siempre es tan simple si no tenemos todos los datos que nos solicita la app.

Para facilitar este proceso, Instagram está desarrollando una nueva dinámica que consiste en pedir ayuda a nuestros amigos para que confirmen nuestra identidad. Tal como se muestra en las imágenes que comparte el equipo de Instagram, primero pide ingresar una contraseña que hayamos usado anteriormente para acceder a la cuenta.

Y luego, podremos elegir a 2 amigos de Instagram que confirmen nuestra identidad. Y por supuesto, será necesario que nos comuniquemos con nuestros amigos por otro medio para que sepan que solicitamos esta acción mediante Instagram.

A nuestros amigos les llegará una notificación del estilo » [nuestro nombre de usuario] no puede acceder a su cuenta…» Y tendrán un plazo máximo de 24 horas para responder a esta solicitud. Si ambos cumplen con este pedido, entonces Instagram permitirá que recuperemos la cuenta y creemos una nueva contraseñas.

Si los amigos que hemos elegido para ayudarnos no responden, entonces podremos realizar un nuevo intento seleccionando a 2 nuevos amigos, y se iniciará de nuevo todos los pasos que mencionamos antes. Instagram no ha mencionado más detalles sobre esta nueva dinámica, pero promete que pronto compartirá más sobre esta experiencia.