Meta niega que haya amenazado con irse de Europa

Meta ha acaparado los titulares de los últimos días, y también ha sido protagonista de los debates en las redes sociales. Sí, la amenaza de Meta de quitar Instagram y Facebook de Europa ha estado en boca de todos.

Sin embargo, el equipo de Meta ha lanzado una publicación negando rotundamente este información y asegurando que «no tiene ningún deseo de abandonar Europa». Te contamos de qué se trata todo esto, y cuál es la postura de Meta en esta cuestión.

Meta dice que no «amenaza» con abandonar Europa

Hace unos días, te contamos que Meta había dejado clara su postura con respecto al marco normativo de la Unión Europea con relación a la transferencia de datos. Y planteaba que de no modificarse la normativa con respecto a llevar datos de Europa a Estados Unidos, no podrían seguir ofreciendo sus servicios.

Si das un repaso al documento, verás que textualmente Meta ha expresado esta postura en el documento entregado al SEC (Securities and Exchange Commission):

Si no se adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos y no podemos seguir recurriendo a los CCE o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa, lo que afectaría de forma negativa a nuestro negocio, situación financiera y resultados de las operaciones

Así que en lo que parece un ultimátum, Meta ha dejado claro que si la Unión Europea no cambia su marco normativo con relación a la transferencia de datos, podría cerrar el acceso a Instagram y Facebook.

Y esto ha tenido una serie de repercusiones, más allá de los titulares, como mencionan en Bloomberg, con respuestas como la de los ministros de Francia y Alemania. Y aquí no termina todo.

Meta ha lanzado un comunicado negando que hayan amenazado de irse de Europa, tal como comienza su comunicado:

Meta no quiere ni “amenaza” con abandonar Europa y cualquier informe que implique que lo hacemos simplemente no es cierto. Al igual que otras 70 empresas de la UE y los EE. UU., identificamos un riesgo empresarial derivado de la incertidumbre en torno a las transferencias internacionales de datos

Tal como mencionan sus recientes palabras, Meta no amenaza con irse de Europa, pero no podemos olvidar lo que ha expresado claramente en el documento anterior: ‘es probable que Facebook e Instagram’ queden fuera del territorio si no se modifica la normativa, ya que no se ajustarán al marco legal europeo.