Google Calendar tiene una nueva función para gestionar las tareas pendientes

Google Calendar está sumando una nueva función para gestionar las tareas pendientes. Una dinámica que funciona tanto en su versión web como en las apps para iOS y Android.

Si la semana te ha pasado por arriba y te han quedado tareas pendientes entre las actividades agendadas en Calendar, ahora tendrás una nueva modalidad para lidiar con ellas.

Nueva opción de Calendar para gestionar las tareas pendientes

Tal como menciona el equipo de Google, Calendar ahora te permitirá ver con una simple acción todas las tareas pendientes de los últimos 30 días. Tal como ves en la imagen de arriba, verás sobre el encabezado del día actual un aviso con el total de las tareas pendientes.

Con solo pulsar sobre ese mensaje, te mostrará todas las tareas que han quedado sin completar durante ese lapso de tiempo. No tendrás que adivinar a qué fecha corresponde cada tarea, ya que la nueva ventana te ordenará las actividades según has registrado en tu calendario.

Así que no tendrás que mirar hacia atrás en el calendario para reprogramar las tareas que no has completado, sino que tendrás todos tus pendientes en una sola vista. Y además, te permite marcarlas como «completadas» si ya no quieres que aparezcan en el calendario, o editarlas para reprogramarlas.

Todas esas acciones las podrás realizar desde esta nueva ventana desplegable, sin necesidad de recorrer todo el calendario. Y si no deseas realizar ninguna modificación en el momento, puedes dejarla y siempre las tendrás presente en la parte superior de la fecha actual.

Un detalle que debes tener en cuenta es que esta dinámica solo funcionará con las tareas pendientes de los últimos 30 días. Así que las tareas que no entren en ese lapso de tiempo no aparecerán en esta nueva opción, a pesar de estar pendientes en el calendario.

Y si no te gusta esta dinámica, puedes desactivarla sin problemas desde la configuración de Calendar. Esta nueva opción se irá desplegando de forma paulatina, así que pueden pasar unas semanas hasta verla en nuestra cuenta de Calendar.