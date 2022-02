Cómo hacer las mejores fotografías de atardeceres desde tu móvil con estilo profesional

Tomar fotografías de amaneceres o atardeceres con un estilo que sea profesional, no es algo que cualquiera de nosotros pueda hacer. No obstante, esto no es para nada imposible y mucho menos en los tiempos actuales, donde hay cientos de herramientas que pueden ayudar a mejorar la técnica.

Dicho esto, cada tipo o género de fotografía tiene sus trucos o instrumentos a utilizar para mejorar los resultados, y por eso en esta ocasión te estaremos comentando algunas recomendaciones a la hora de realizar esas fotos de amaneceres y atardeceres.

Antes de comenzar con esta guía, es primordial que tengas en cuenta las horas en las que normalmente sale el sol y cuándo se oculta, respectivamente. De hecho, hay una interesante app llamada PhotoPills, la cual permite ver esta información del sol, además del lugar por donde saldrá, el lugar por donde se esconderá, hora dorada, vistas 3D, etc.

Ya aclarado este importante punto, ahora sí que estamos listos para comentar esos trucos que te ayudarán a sacar las mejores fotos de amaneceres o atardeceres desde el móvil como todo un profesional, así que vamos a por ello.

Usa un trípode

En el área de la fotografía, los trípodes se encuentran presentes en la gran mayoría de proyectos de los fotógrafos expertos, casi independientemente del tipo de fotografía, y es que la herramienta permite tener una estabilidad que difícilmente lograrías mantener si tomaras las fotos a pulso.

En este sentido, el trípode resulta esencial debido a que la poca (amanecer) o excesiva (atardecer) presencia de luz, hará que la cámara necesite probablemente de un buen tiempo de exposición y enfoque. Los trípodes sin duda son uno de esos complementos que hacen la diferencia, además de que puedes conseguirlos por precios bastante económicos.

Utiliza con cuidado la técnica de a contraluz

En los casos de las fotografías de los amaneceres o atardeceres, especialmente en el último caso, por lo general genera un efecto de contraluz muy potente, el cual provoca que las fotos salgan quemadas. Y ya que este es un defecto que no se puede corregir o editar, tendrás que centrarte en enfocar al propio sol y que la cámara se concentre en su luz.

Aprovecha la conocida hora dorada

Por si no lo sabías, en el mundo de la fotografía se le conoce como hora dorada a esa primera hora de sol que hay luego de que se pone, es decir, luego del amanecer. El caso contrario ocurre por la tarde, donde se suele aprovechar la hora previa a que el sol se esconda. Con esto podrás aprovechar de hacer tomas con una de las luces más limpias y puras del sol, además de que esta resulta ser muy fácil de llevar.

Toma fotos cuando el sol salga por la mañana y cuando se esconda por la tarde

Cuando el sol comienza a salir y a esconderse son los verdaderos momentos del show, ya que aquí es donde el cielo se colorea y la diferencia entre la luz y las sombras no es tanta como para quemar la foto, como ya mencionamos antes, así que sin duda estos serán los mejores momentos para que realices tus fotos.

Trabaja con las funciones manuales que te proporcione el móvil

Si nos ponemos a pensar detalladamente, son pocas las veces en las que usamos las diferentes herramientas o comandos manuales que dispone la cámara del móvil. En el caso de que quieras hacer fotos al alba y al ocaso, es importante que juegues con las diferentes opciones o herramientas que tenga la cámara de tu móvil, las cuales siempre varían.