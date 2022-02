Cómo crear miles de variaciones de tu arte digital para venderlo como NFT

Si has creado un mono, una jirafa o un muñegote con diferentes gestos, sombreros y bufandas, y quieres hacer miles de combinaciones para venderlo como colección aprovechando la fiebre NFT, presta atención.

Lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo (un PSD en Photoshop, por ejemplo) con diferentes capas. La capa de ojos tendrá diferentes versiones, con solo una visible para que no aparezcan todos los ojos al mismo tiempo. De esa forma creamos capas de sombreros, camisas, pelo, orejas, bufanda, zapatos, camisa… todo lo que queramos.

Una vez tenemos la plantilla PSD (hay un ejemplo en este enlace), utilizamos el programa SwuatyNFT, para Windows y Mac, que obtendrá el PSD creado y generará miles de combinaciones diferentes de forma automática, con controles que permiten personalizar los resultados.

Cuando tengamos las miles de combinaciones deseadas (hasta 10.000), podremos usar un marketplace, como opensea, para comenzar a ponerlos a la venta y esperar a ver si tenemos la misma suerte que los que venden ballenas de colores o monos simpáticos.

El programa en cuestión es gratuito, y aunque el Windows Defender no me ha permitido ejecutarlo a la primera por motivos de seguridad, no he identificado ningún problema en él. Solo tenemos que abrirlo y seguir los pasos para ir creando versiones de algo que ya hemos creado previamente.

En este vídeo tenéis el funcionamiento:

Es importante tener en cuenta que el programa no crea «arte», solo mezcla lo que hemos diseñado previamente. También es importante recordar que las capas del Photoshop deben tener unos nombres específicos para que el programa bajado las reconozca y pueda realizar el trabajo de mezcla.

Sweatynft también facilita la subida a opensea, una de las tiendas de NFT más populares del momento.