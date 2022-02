The New York Times compra Wordle, el adictivo juego de palabras

Y la semana comienza con una sorpresa para los fans de Wordle. «The New York Times» anunció la compra del juego de palabras de moda.

¿Qué pasará con Wordle? ¿Seguirá estando disponible para todos los usuarios? Te contamos los detalles a continuación.

Wordle cambia de dueño, pero seguirá siendo gratuito

Tal como anunció Josh Wardle en su cuenta de Twitter, a partir de ahora Wordle ya no estará a su cargo. Sí, cambia de dueño. The New York Times compró Wordle.

Y si bien no han dado demasiado detalles de la adquisición, se sabe que la cantidad de la compra supera las siete cifras, tal como mencionan en su anuncio. Por supuesto, Wordle pasará a formar parte del catálogo de juegos que The New York Times ofrece a sus suscriptores:

Wordle, el juego de palabras diario estimulante y muy popular de Josh Wardle, se une a la cartera de The New York Times de juegos de rompecabezas originales y atractivos que deleitan y desafían a los solucionadores todos los días. […] Como parte de nuestra cartera de juegos, Wordle tendrá un futuro emocionante con la ayuda de un equipo de talentosos ingenieros, diseñadores, editores y más, mejorando la experiencia del usuario

¿Y qué pasará con el resto de los usuarios? Tal como mencionan en el anuncio de la compra, Wordle seguirá siendo gratuito tanto para nuevos jugadores como para aquellos que ya llevan tiempo en el juego. Y Josh Wardle menciona que está trabajando para mantener los puntajes de los jugadores, así que no tendrían que ver cambios en sus juegos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los juegos que ofrece The New York Times son parte de la suscripción especial para acceder a «Games», así que puede que la estrategia con Wordle cambie con el tiempo.