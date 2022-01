Cómo vender un tweet aprovechando la fiebre NFT

El NFT sigue en boca de muchos, siendo tanto criticado como alabado. Es una forma de ponerle dueño a un contenido digital, aunque aún hay muchas dudas sobre si esto es realmente útil o simplemente una nueva burbuja que estallará en breve.

Por un lado tenemos los contras:

– Parece que no tiene mucho sentido decir que una imagen digital es de alguien, ya que se pueden hacer copias exactamente iguales al original y guardarlas en nuestro disco duro sin que el «dueño» se entere del «robo».

– Nadie que vea la imagen en Internet será capaz de ver si pertenece a alguien o no, ya que el registro «de propiedad» aparece guardado en una cadena de bloques a la cual muy pocos tienen acceso.

– La mayoría de las veces alguien compra un contenido digital acuñado en NFT solo para revenderlo después por un precio mayor. No hay nada que explique el motivo por el cual alguien se puede gastar miles de dólares en el dibujo de un mono, solo si consigue venderlo después por varios millones.

También tenemos los pros:

– Si compramos un vestido en el mundo real, la tienda podría darnos un vestido digital con certificado de propiedad para que lo usemos en nuestro avatar de un juego digital que reconozca ese certificado (accediendo a la cadena de bloques correspondiente para verificar que ese vestido es nuestro). Actualmente no hay nada así, pero podría haberlo en el futuro.

– Tener un certificado digital de propiedad de algo podría ser útil en un metaverso donde la gente compre y venda propiedades. Tampoco tenemos ningún metaverso así, pero quien sabe dentro de unos años.

– Acceder a eventos virtuales donde solo puedan entrar los dueños de un contenido específico.

Es decir, todos los pros hacen referencia a posibles usos en el futuro, de momento todo es un experimento.

Cómo puedo vender un tweet

Pero no solamente se compran y venden fotos, también hay un mercado interesante de Tweets, y hay dos formas interesantes de vender tweets de esta forma:

– v.cent.co: La tienda online más conocida de tweets. Podemos vender nuestro tweet poniendo la dirección del mismo e identificándonos con nuestra cuenta en Metamask.

– mintmynft.live: Una opción muy sencilla que permite registrar un tweet en Polygon para no gastar nada en el registro. Sigue siendo necesario identificarse con Metamask y con nuestra cuenta de Twitter.

Lógicamente, tendrá que ser un Tweet icónico, algo que se haya hecho viral en el pasado, ya que en caso contrario no habrá compradores y lo único que habréis hecho es perder el tiempo (y ganar experiencia con el proceso, eso sí).