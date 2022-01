Inteligencia artificial para mejorar la dosificación de la quimioterapia

Como bien es sabido, las quimioterapias son tratamientos sumamente agresivos que se emplean como la solución más efectiva en la actualidad para tratar de erradicar un cáncer.

Ante lo fuerte que es la repercusión física de este tratamiento, surgió el interés por tratar de aplacar sus efectos. Bajo esa motivación, un equipo de la Universidad estadounidense Case Western Reserve desarrolló un sistema de IA para ofrecer una dosificación más precisa de esta terapia.

Quimioterapias menos invasivas

En este caso, pidieron a la computadora que analizara imágenes digitalizadas de muestras de tejido que se habían tomado de 439 pacientes de seis sistemas hospitalarios con un tipo de cáncer de cabeza y cuello, conocido como carcinoma de células escamosas orofaríngeo asociado al virus del papiloma humano (VPH) (OPCSCC).

Aunque la mayoría de los demás con cáncer impulsado por el VPH aún se beneficiarían de un tratamiento agresivo, junto con pacientes cuyo cáncer no estaba relacionado con el virus, los investigadores dijeron que su estudio reveló que un grupo significativo estaba recibiendo una terapia más agresiva de lo que necesitaban para lograr un resultado favorable.

Los médicos no pueden hacer fácilmente esa distinción simplemente de simplemente mirar los escáneres de tejido, dijeron los investigadores. Por lo tanto, prácticamente todos los pacientes con estos cánceres, independientemente de si son impulsados por el VPH o no, son tratados con un ciclo completo de quimioterapia y radiación.

«Hemos estado tratando en exceso a muchos pacientes con quimioterapia y radiación que no necesitan porque no teníamos una manera de averiguar qué pacientes se beneficiarían de la desescalada», dijo Anant Madabhushi, director del CCIPD, profesor del Instituto Donnell de Ingeniería Biomédica en la Case School of Engineering y responsable de este estudio. «Estamos diciendo que ahora lo hacemos, y que algún día los médicos podrían modular la forma en que cuidamos a las personas y no solo dar la alta dosis estándar de radiación a todos los que entran por la puerta».

Madabhushi dijo que reducir la radiación para estos pacientes también podría ayudar a disminuir la «toxicidad de la radioterapia», lo que significa que podrían experimentar menos efectos secundarios como sequedad de boca, disfunción al tragar y cambios en el gusto.

«Ya hay ensayos clínicos nacionales en curso que investigan la reducción de la intensidad de la radioterapia y la quimioterapia en pacientes con cáncer de orofaringe positivo para el VPH», dijo Shlomo Koyfman, director de radiación de cáncer de cabeza y cuello y piel en la Clínica Cleveland y colaborador del estudio. «Sin embargo, seleccionar adecuadamente a los pacientes ideales para esta reducción del tratamiento ha sido un desafío. Este clasificador de imágenes puede ayudarnos a seleccionar mejor a los pacientes para estos nuevos paradigmas de tratamiento».

El programa informático identificó con éxito un subconjunto de pacientes que podrían haberse beneficiado de una dosis significativamente reducida de radioterapia.

Si bien ese análisis fue retrospectivo, lo que significa que la computadora analizó los datos de los pacientes en los que ya se conocía el resultado final, los investigadores dijeron que su próximo paso podría ser probar su precisión en ensayos clínicos.

Su investigación fue publicada recientemente en el Journal of the National Cancer Institute.