TicWatch Pro 3 Ultra, mi experiencia con lo último de Movboi

Hace algunas semanas os hablé del lanzamiento del nuevo TicWatch Pro 3 Ultra, un reloj resistente, con Wear OS, elegante y con dos versión, una 4G para no depender del móvil y una GPS para que tenga el GPS dentro y pueda usarse mejor a la hora de usar mapas.

Hoy os contaré con más detalle como es el TicWatch Pro 3 Ultra GPS, y para ello os he preparado este vídeo:

Aquí os dejo cuáles son los puntos fuertes del reloj:

– Su resistencia. Agua golpes, caídas, resistente al agua… tiene certificación militar, está hecho para aguantar.

– Su sistema operativo. Soy un fan de Wear OS, de la posibilidad de personalizarlo al máximo y poner apps disponibles en android. Tener Google Maps y poder navegar con él es clave para no tener que sacar el móvil mientras voy en la moto.

– Altavoz y micrófono para responder llamadas. A veces da la sensación de estar llamando al coche fantástico, pero el poder contestar con el reloj dejando al móvil en el bolsillo, es importante en muchas ocasiones.

– Notificaciones e interacción. No se trata solo de leer, se trata de poder interactuar con lo recibido.

– Su diseño es robusto y elegante al mismo tiempo, algo difícil de conseguir.

– Su procesador. Tiene un sistema de doble procesador Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100 y Mobvoi, y eso se nota a la hora de instalar apps y trabajar con ellas de forma fluida. Esperemos que siga siendo así con las diferentes nuevas versiones que lleguen de Wear Os.

No he probado la otra versión, la 4G, que permite usar SIM propia para no depender del móvil a la hora de hacer llamadas. El 4G es más caro, llega a los 359 euros, mientras que el GPS del vídeo vale 299 euros.