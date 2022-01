Un listado con 5 de las mejores aplicaciones de anime y manga para Android

Los aficionados del mundo del anime y el manga cada vez son más en un mercado que, siendo sinceros, sigue dando de qué hablar con producciones que llaman la atención tanto de jóvenes como de adultos.

Entonces, si tú eres uno de estos interesados que quieren ver series de anime y leer manga desde un móvil Android, deberías seguir leyendo porque hoy estaremos presentando las 5 mejores aplicaciones de esta categoría.

Sin duda alguna, Crunchyroll es la app que se lleva la medalla de oro dentro del mundo del anime. Esta aplicación cuenta el mayor catálogo de series de anime y manga que puedes encontrar, incluyendo series de nueva generación al estilo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y The World’s Finest Assassin, como también éxitos de la vieja escuela como Naruto, One Piece y muchos otros más.

Además, uno de los puntos positivos de Crunchyroll es que al estar licenciada, puede recibir toneladas de contenido al poco tiempo de haber salido en Japón, así que siempre recibirás el contenido en tiempo récord. Esta app es gratuita y cuenta con publicidad, pero en caso de que quieras eliminarla puedes pagar la versión prémium.

Nos metemos de lleno ahora en una plataforma que está desarrollada, básicamente, para centrarse en el mundo del manga y traer a la app las mejores series del género. De hecho, su editorial Shueisha es ampliamente conocida dentro del negocio y gracias a esto, puedes seguir los lanzamientos de tus mangas favoritos simultáneamente a la vez que salen en Japón.

En español aún no es posible leer el contenido completo (aunque sí es posible utilizar la app desde ya), y esto es debido a una falta de sistema de suscripción del usuario que, esperemos, sea habilitado pronto para disfrutar de todo el material.

Así es, Netflix es otra app de importante peso dentro del mundo del anime. Y es que aunque sabemos que la plataforma está principalmente enfocada en sacar series y películas de otros géneros, lo cierto es que presenta también un amplio catálogo de series de anime, además de títulos originales como Kakegurui, Castlevania o Nights of Sidonia.

Como cuarta opción de este listado tenemos a Funimation, otra de las apps destacadas del universo de la animación japonesa, especialmente sobre el anime. Tiene un variado temario que abarca títulos desde Shingeki no Kyojin, hasta My Hero Academia o Kaze no Stigma.

Lo interesante de esta plataforma es que al ser uno de los distribuidores principales de los animes en Estados Unidos, es la fuente original de muchos de ellos. Dicho esto, sabes de sobra que material no te hará falta para disfrutar.

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Amazon Prime Video y su plataforma que al igual que Netflix, tienen un variado e interesante menú de animes que entretendrán hasta al fan más experto del área. La suscripción a esta plataforma de Amazon te otorgará el acceso a más de 50 series, de entre las que destacan Slayers Revolution, Death Note, One Punch Man o hasta Shingeki no Kyojin.