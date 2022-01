Microsoft Edge tiene una nueva función para estudiantes

Microsoft Edge se está actualizando a la versión 97 con algunos cambios interesantes.

Y entre ellos, encontramos una nueva opción que será de utilidad para aquellos estudiantes que realizan trabajos académicos desde el navegador.

Microsoft Edge suma una nueva opción para trabajos académicos.

Microsoft Edge ahora cuenta con una nueva opción que permite generar citas APA automáticamente. Aunque un detalle a tener en cuenta es que son pocas las webs académicas que permiten realizar esta dinámica de forma automática. Por ejemplo, puedes probar la nueva dinámica que propone Edge para generar citas APA automáticamente en la web de la revista científica Nature.

Pero aún cuando tengas que usar otros sitios web o informes de revistas científicas que no están soportados para esta dinámica, Microsoft Edge te dará toda la plantilla para que rellenes la cita de forma manual. De esa manera, podrás rellenar la cita en texto, cita completa, tipo de origen, autor, fecha de publicación, etc.

Así que si no conoces la estructura de las citas APA, tendrás esta ayuda integrada en el navegador de Microsoft. Esta nueva herramienta la encontrarás en la sección de «Colecciones». Y sin importar si la cita se crea de forma manual o automática, quedará guardada en esa sección junto con el enlace de la web.

Así que si estás realizando un trabajo de investigación y estás recopilando información, puedes crear una colección con tus fuentes con las citas APA correspondientes. Una dinámica que te ahorrará mucho tiempo y tener que recurrir a otras aplicaciones.

Esta es una opción que hace tiempo está en pruebas y ahora se implementa a modo de vista previa en Edge. No olvides que necesitas actualizar el navegador para tener esta nueva opción disponible. Para ello, ve al menú de los tres puntitos, desplázate hasta «Ayuda y comentarios» y elige la opción » Acerca de Microsoft Edge». Si aún no has actualizado verás Edge que realiza el proceso automáticamente.