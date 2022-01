Nuevos televisores Samsung soportarán juegos por streaming desde la nube

Samsung está presentando una nueva línea de televisores inteligentes en la conferencia CES 2022 hoy, que incluye características novedosas y hasta exóticas, como los controles remotos alimentados por ondas de radio y el soporte para NFT. También, resultan ser los primeros conjuntos de Samsung en un tiempo que le permiten jugar videojuegos de alta categoría desde la nube, en lugar de solo su Xbox, PlayStation o PC.

Después de una sencilla presentación de esta idea, Samsung ahora está confirmando que algunos de los modelos de 2022 ofrecerán puntualmente acceso a GeForce Now de Nvidia, Google Stadia y el servicio de juegos en la nube Utomik, como parte de un nuevo Samsung Gaming Hub, una interfaz de usuario que Samsung tiene la intención de expandir a servicios adicionales también.

El Samsung Gaming Hub tampoco es solo para juegos en la nube. Curiosamente, la compañía dice que sus consolas de videojuegos conectadas a HDMI también serán parte de ella, completas con entradas de controlador de paso. Eso significa que es posible que pueda jugar juegos en la nube y juegos de consola con el mismo controlador, en lugar de tener que mantener controladores separados o emparejarse de un lado a otro, con controladores de PlayStation y Xbox compatibles en el lanzamiento.

No está claro si los televisores de Samsung ofrecerán la mejor calidad de imagen y audio para juegos en la nube, ya que la compañía no pudo decir si GeForce Now o Google Stadia ofrecerían transmisión 4K. «Estamos trabajando con socios para llevar sus mejores niveles de servicio a nuestra plataforma», señaló el director de productos de juegos de Samsung, Mike Lucero, a The Verge. «Anunciaremos detalles a medida que nos acerquemos al lanzamiento», agregó.

Si tienes un Samsung Smart TV anterior, tampoco se sabe si tendrá acceso a alguna de estas funciones. «Estamos comenzando con nuestros modelos 2022 y estamos trabajando para que el Gaming Hub esté disponible para aún más clientes de Samsung», escribe Lucero.

Los televisores inteligentes de Samsung contaron con la app Steam Link por un tiempo, pero Lucero le comentó a The Verge que no será parte de este Gaming Hub. También, llama la atención que Xbox Cloud Gaming no sea parte de este lanzamiento, a pesar de la buena relación entre Microsoft y Samsung, patentada en una alianza pactada el año pasado, justamente para colaborar en materia de videojuegos.