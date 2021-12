Las apps más descargadas en 2021

Cerrando este 2021 que se despedirá definitivamente durante las próximas horas, continúan los clásicos balances de cada fin de año.

En esta ocasión, un ranking compartido desde Apptopia nos señala cuáles fueron las aplicaciones más descargadas durante este año, separadas por categorías.

Las aplicaciones más descargadas a nivel mundial

Para efectos de esta medición, todos los datos contemplan la suma de las versiones de iOS y Google Play de cada app mencionada, salvo por los datos de China, que son sólo correspondientes a iOS.

Si una aplicación tiene una versión «lite», esos datos se incluyen en las cifras de la aplicación respectiva y la categorización de cada una respondió a los criterios editoriales de Apptopia.

En el ranking general, no es novedad ver a Meta (ex Facebook) acaparando cuatro de los 10 primeros lugares con aplicaciones sociales. Este año Bytedance ha asegurado dos lugares en el ranking, uno para TikTok y otro para su aplicación de edición de video, Capcut.

En cuanto a los juegos más populares, Subway Surfers fue lanzado en 2012 y ha sido uno de los dos juegos con más descargas durante los últimos cinco años consecutivos. Among Us, que fue el juego más descargado el año pasado, todavía está rondando a la élite, consolidándose como algo más que sólo un «boom pandémico».

Las aplicaciones de entretenimiento en esta medición son un fiel reflejo de su arrastre con los usuarios. Entre su lanzamiento en América Latina y sus estrenos paralelos en salas de cine, HBO Max superó Disney+ como el servicio de suscripción de transmisión de más rápido crecimiento, a pesar de que aún no escala lo suficiente en el ranking para superarlo en número acumulado de descargas.

Este año, en el contexto del comercio electrónico, Amazon pasó del primer al cuarto lugar, para ceder espacio su espacio Shopee, SHEIN y Meesho. Esta última app es una plataforma de revendedor y mercado combinada, especializada en comercio social (similar a Pinduoduo, que está en el número 8). La compañía recaudó $300 millones de dólares a principios de este año en abril, alcanzando una valoración de $ 2.1 mil millones. Se convirtió en la primera empresa de comercio electrónico en el país de la India en introducir una comisión del cero por ciento para sus vendedores. Shopee, que originalmente compitió con el lanzamiento de Alibaba en el sudeste asiático, se ha extendido a América Latina, donde se está enfrentando con éxito a Mercado Libre.

En las redes sociales podemos ver a viejos conocidos que, aunque cambian año a año de posición en la lista, se mantienen entre las principales preferencias. Debido a que TikTok está prohibido en la India y la gran población del país, aplicaciones como MX TakaTak y Josh han surgido para llenar el vacío de la red social de vídeos breves. Irrumpieron durante el año pasado y permanecieron durante 2021.

En cuanto a las aplicaciones de comida, gran parte de las destacadas corresponden a conocidas grandes marcas. Lo destacado de este año es la llegada de Too Good To Go al top mundial. Esta aplicación permite a los usuarios adquirir comida de restaurantes locales que de otro modo se tirarían al final del día, por una fracción del costo que normalmente tendría. El lanzamiento en nuevas ciudades de Estados Unidos este año ha sido un gran impulso para la aplicación, según reportan desde Apptopia.

Este 2021 fue un buen año para las aplicaciones de viajes, que con la paulatina reactivación de las ciudades y el turismo, volvieron a impulsarse, adaptadas a los nuevos tiempos. En su mayoría, se trata de servicios globalmente conocidos.

Enlazándose con la categoría anterior, las aplicaciones de alojamientos también volvieron a crecer durante este año. La lista la encabezan Booking y Airbnb, dos plataformas de referencia para estos casos.

Bajo un contexto en el que las criptomonedas han adquirido una mayor popularidad, durante este año fueron bastantes las descargas acumuladas de aplicaciones de esta categoría. El año pasado, las tres principales aplicaciones sumaron 18 millones de descargas y este año combinaron 145 millones.

En cuanto a apps de pagos, PayPal y Google Pay encabezan la lista, por su despliegue y adopción a lo largo del mundo. El resto de las aplicaciones destacadas, aparecen en el ranking como reflejo de su volumen de usuarios en sus respectivas regiones.

En la categoría de música y audio, Spotify continúa consolidándose como el líder del sector. La sorpresa la marcó una aplicación que llegó a seguirle de cerca los pasos: Resso, que es propiedad de Bytedance, empresa matriz de TikTok. Resso se lanzó en mayo de 2019 y está disponible en Brasil, Indonesia e India.

Entre las aplicaciones de salud, destaca la llegada al primer lugar de Flo, un calendario de ovulación que ascendió presuntamente gracias al lanzamiento de una app para relojes inteligentes Android. El resto, son principalmente aplicaciones de acondicionamiento físico.

Las aplicaciones de citas continúan siendo lideradas por Tinder. Junto a aquella, Match Group posee tres de las aplicaciones de citas más descargadas a nivel mundial, sumando a Hinge y Plenty Of Fish. Además, Badoo y Bumble, que completan los siguientes dos lugares del podio, son propiedad de otra empresa matriz, MagicLab.

Entre las aplicaciones de negocios, llama la atención la desaparición de Slack de las primeras preferencias. Zoom y Google Meet continúan marcando las primeras preferencias, aunque con un menor número de usuarios en relación al año pasado.

Al igual que con la categoría anterior, a pesar de encabezar la lista, entre las apps de educación se observa que Google Classroom acumula menos descargas este año, en comparación con el punto más álgido de la pandemia.