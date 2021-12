Chrome permite ver tu historial en cada página web que visitaste desde Android

Chrome para Android está sumando una pequeña característica que te ayudará a repasar las fechas que visitaste una página web.

Una opción que te servirá para ubicar una enlace determinado o buscar algún dato específico de las páginas que visitas con frecuencia.

Google Chrome te muestra tu historial en cada web que visitas

¿Quieres saber cuándo fue la última vez que visitaste determinado sitio web? ¿O te interesa conocer las fechas en las que has visitado tu web favorita? Chrome en Android ahora te permite conocer esa información siguiendo un simple paso.

Solo debes ir al sitio web correspondiente, pulsar sobre el icono del candado y verás una nueva opción «Última visita hoy». Cuando eliges esa opción verás todo tu historial de navegación en ese sitio web. No solo te mostrará la última visita que has realizado a esa web, sino que todo las visitas con sus fechas correspondientes.

Así que solo tendrás que desplazarte por este historial para ver las páginas o enlaces agrupados por fechas. Por ejemplo, si entraste a un sitio web de noticias, verás que te mostrará los artículos que has abierto en diferentes fechas. Así que si buscas un articulo en particular que has visitado en ese sitio, lo encontrarás en este historial.

Y cuando pulsas sobre el enlace, se abrirá nuevamente en el sitio web. Tal como ves en la imagen, Chrome también te da la opción de eliminar cualquier enlace del sitio web que no desees que aparezca en el historial. Es una dinámica interesante que te ahorrará tener que buscar en el historial general del navegador, ya que ahora te permite realizar tu búsqueda en cada sitio de forma individual.