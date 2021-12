Un lanzador de aplicaciones para Android TV bastante interesante

Para aquellos que esperen más de sus dispositivos Android TV (y Google TV), llega ahora un nuevo lanzador de aplicaciones llamado FLauncher, que destaca por sus altas cualidades de personalización, además de estar libre de anuncios y ser de código abierto.

Si no fuera suficiente, como otras alternativas, también cuenta con la capacidad de abrir y gestionar aplicaciones y juegos que no están desarrolladas para funcionar en televisores pero que sí que podría incrementar las posibilidades de uso para estos dispositivos pese a que no están optimizados para ellos.



Se suma a la lista de lanzadores alternativos para Android TV

Por ahora sigue siendo un proyecto que se encuentra en fase temprana de desarrollo, sujeto a posibles errores, pero que los usuarios ya pueden instalar en sus dispositivos a modo de alternativa a las interfaces originales de Android TV y Google TV, estando disponible a través de Google Play Store.

Como su desarrollador principal indica, por ahora está testeado en dispositivos Chromecasts con Google TV, siendo totalmente funcional en los mismos. No se sabe con ello cómo irá en otros dispositivos Android TV/Google TV.

En lo referente a personalizaciones, además de admitir fondos personalizados, también admite personalización de categorías, reordenación manual de aplicaciones por las categorías, opciones de visualización de filas y cuadrículas, además de posibilitar la desinstalación de aquellas aplicaciones que ya no se necesiten.

FLauncher está desarrollando con Flutter, el nuevo marco de desarrollo de aplicaciones móviles de Google. Dadas sus cualidades, no cabe duda de que este lanzador de aplicaciones está llamado a convertirse en una opción popular conforme Google TV se vaya extendiendo a más dispositivos de televisión.

Y es que no es para menos, como acabamos de ver, y más cuando la interfaz de Google TV cuenta con anuncios de vídeo autoreproducibles, algo que a más de uno podrá molestarle.

Aquellos que quieran profundizar en este lanzador de aplicaciones, disponen de todo lo que necesitan saber a través de la página que su proyecto tiene disponible en la plataforma GitLab

Enlace: FLauncher en Google Play Store