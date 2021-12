Netflix tiene una nueva opción para que gestiones lo que deseas ver desde el TV

Netflix está sumando una pequeña opción que facilitará que gestiones el contenido que se suma automáticamente a la sección “Continuar viendo”.

Para que esos programas que comenzaste a ver y luego dejaste a los cinco minutos no te oculten las películas y series que deseas seguir viendo, puedes valerte de la nueva opción de Netflix.

Netflix tiene muchas funciones que facilitan descubrir nuevas películas y series. Y por supuesto, opciones que permiten que guardemos esos contenidos que deseamos ver en el futuro. Pero la sección “Seguir viendo” puede volverse un poco abrumadora, ya que guarda todo el contenido que comenzamos a ver, aunque salgamos a los dos segundos.

Así que en esta lista tendrás contenido que no te interesa mezclado con series y películas que sí quieres seguir viendo. Para que los usuarios ordenen este caos, Netflix ahora permite que los usuarios quiten contenido de la lista de “Continuar viendo”.

Una opción que que ya está disponible en la versión web de Netflix, así como en los dispositivos móviles, y que ahora se extiende a la TV. Y la dinámica es muy simple, solo ve a la película o serie que quieres quitar, selecciona el menú desplegable y pulsa sobre la opción “Eliminar de Seguir viendo”. Y por supuesto, todos estos cambios se sincronizarán.

Esta dinámica no solo servirá para eliminar el contenido que vimos por curiosidad y no nos interesa, sino que también para mantener actualizada nuestra lista de “Seguir viendo”. Así que si no pudiste resistirte a ver nuevamente tu película favorita y la dejaste a la mitad, o solo querías recordar esa escena que te gusta tanto, puedes quitarla de esta sección para que no se mezcle con el contenido que te gustaría seguir viendo en el futuro.

Un detalle a tener en cuenta es que esto no afecta tu historial de reproducción en Netflix, simplemente la quita de la lista “Seguir viendo”.