Los esfuerzos de TikTok para ofrecer recomendaciones más variadas y seguras

En la búsqueda constante de la mejora de la experiencia de descubrimiento de vídeos, TikTok está comenzando a probar una mejora en el algoritmo que alimenta el feed Para Tí para evitar las recomendaciones continuas de vídeos relacionados con aspectos que puedan «reforzar una experiencia personal negativa», ya sean vídeos relacionados con las tristezas, con las rupturas sentimentales, o dietas extremas, según ponen de ejemplo.

TikTok reconoce que, a pesar de que el algoritmo intercambia recomendaciones de vídeos en base a una serie de señales basadas en las interacciones de los usuarios con vídeos ajenos a ello como oportunidad para que los usuarios puedan descubrir nuevas categorías de contenidos que les pudieran llegar a interesar, a veces, en según qué personas, ver un bloque de varios vídeos consecutivos de una misma categoría puede llegar a ser problemático.



Por ello, ahora buscan que las recomendaciones sean más diversificadas. Esto se suma a otro esfuerzo que también están llevando a cabo para determinar si el sistema ofrece recomendaciones de vídeos limitados a una serie de categorías muy concretas que, «aunque no infrinjan nuestras políticas, podrían tener un efecto negativo» si llega a ser predominante ante los usuarios.

Por otro lado, TikTok señala que están trabajando para añadir más controles de personalización de la experiencia en el feed Para Tí:

Por ejemplo, estamos trabajando en una función que permitiría a las personas elegir palabras o hashtags asociados con el contenido que no quieren ver en su feed For You (…) Esta nueva herramienta ofrecerá otra forma de ayudar a las personas a personalizar su alimentación, ya sea para un vegetariano que quiere ver menos recetas de carne o alguien que trabaja en la autoestima y prefiere ver menos tutoriales de belleza.