Una imagen se divide en 10.000 piezas y se vende cada una como NFT

Si vender una imagen como NFT ya le parece absurdo a mucha gente, que adquiere, en algunas ocasiones por miles de dólares, un contenido digital que puede reproducirse de forma ilimitada sin perder calidad ni diferenciarse del «original», imaginad vender un pixel o un conjunto de ellos.

Eso es lo que se está haciendo ahora con una imagen de un cuadro de Bansky, se está dividiendo en 10.000 piezas y se está vendiendo cada pieza al mejor postor.

Desde la plataforma NFT Particle han comenzado el proyecto de dividir la obra «Love is in the Air» en 10.000 piezas de 100×100 píxeles. Cada pieza será «única», aunque y se venderán al azar todas las piezas creadas entre los participantes de la subasta.

La misma plataforma consiguió comprar la obra del Bansky por 12.9 millones de dólares, y ahora quieren hacer negocio con ella vendiendo los trocitos siguiendo la tendencia del NFT. Las ventas comenzarán el 10 de enero, y se venderá cada cuadradito de 100×100 por unos 1.500 dólares. La fecha límite será el 14 de enero, después de ese día solo se podrán comprar los NFT en sitios secundarios, y se espera que el valor sea hasta el doble del original, por eso creen que quienes compren un 100×100 con ellos conseguirán duplicar su «inversión» en pocos días.

Es importante tener en cuenta que Particle Foundation no venderá la obra de arte física, esa seguirá en sus manos, solo venderán la foto, trocitos de la foto, y se quedará con el 1% de los NFT.

En el vídeo muestran el proyecto y la idea, con la esperanza de que en enero comience la locura de las compras en particlecollection.com