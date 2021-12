La patente de Samsung sobre un reloj inteligente con pantalla enrollable

Una patente de publicación reciente pone de manifiesto que Samsung ha ideado un modelo de reloj inteligente que cuenta con la particularidad de disponer de una pantalla enrollable, permitiendo a los usuarios alargarla hasta cierto nivel de tamaño en función de sus necesidades.

La patente, solicitada el 2 de junio ante la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y publicada el pasado 9 de este mes de diciembre, describe a este Galaxy Watch como «Dispositivo electrónico que comprende una pantalla enrollable y un método de visualización para el mismo».



Para contar con más área en pantalla en función de las necesidades

A este respecto, cuando la pantalla se encuentra enrollada, el reloj toma forma circular. Al desenrollar la pantalla desde su parte central, el reloj toma forma parecida a la de un óvalo, ganando hasta un 40% más de tamaño, según comentan desde Let´s Go Digital.

A este respecto, hay que señalar que el usuario puede expandir cualquiera de las dos partes de la pantalla, o más bien ambas, para conseguir ese 40% adicional de área de pantalla.

¿Para qué expandir la pantalla? Básicamente para tener más área de visualización para disfrutar de contenidos como fotos o vídeos.

A este respecto, el reloj inteligente de la patente también contempla una cámara situada en la parte central del dispositivo, si bien este tipo de dispositivos aún no están lo suficientemente preparados para convertirse en dispositivos fotográficos autónomos, siendo necesario depender del móvil para aspectos como el almacenamiento de las capturas, teniendo en cuenta el poco almacenamiento interno que pueden albergar por sí mismos.

La citada publicación apunta a que no se trata del primer reloj inteligente con pantalla flexible del mundo, ya que existe Nubia Alpha, sin embargo, este modelo no cuenta con una pantalla enrollable, sino más bien una pantalla flexible relativamente larga, señalando poco después que la tecnología patentada de Samsung al respecto es mucho más avanzada.

De momento estamos ante una patente más, que no garantiza que vayamos a ver un dispositivo como el descrito, al menos a corto plazo, aunque lo cierto es que las innovaciones en los relojes inteligentes no han avanzado mucho, donde de hecho, los modelos que se están lanzando al mercado suelen compartir prácticamente los mismos diseños y casi también las mismas prestaciones, por lo que no vendría mal un empuje a este sector para ofrecer algo que diferencie a la mayoría de los modelos que existen en el mercado.

Más información/crédito de la imagen: Let´s Go Digital