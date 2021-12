Dónde consultar la caída de la natalidad en el mundo

Elon Musk ha dicho que si siguen naciendo tan pocos niños y niñas en el mundo, la humanidad desaparecerá, unas afirmaciones realizadas al Wall Street Journal que se han viralizado en las redes sociales.

Una cosa es oírlo de Elon Musk y otra cosa es comprobarlo con números, y para ello os voy a comentar dónde es posible hacerlo para verificar si, efectivamente, Elon tiene razón.

Por un lado es importante tener en cuenta que hay mucha gente en el planeta, mucha, pero eso no significa que el número no pueda bajar de forma extremadamente agresiva en una o dos generaciones. He hecho un gráfico mostrando la evolución de la población humana, y como veis, desde el siglo XVIII ha sido un aumento constante.

Pero el crecimiento ha parado en los últimos años, de hecho está bajando.

Cuántas personas han vivido en el mundo

Si contamos todas las personas que alguna vez ya han vivido en el planeta Tierra, veremos que un gran porcentaje están vivas. Se hicieron estudios hace pocos años que indicaban que en nuestro planeta han vivido ya unos 110 000 millones de personas. Si tenemos en cuenta que actualmente hay más de 7 500 000 millones de personas vivas, vemos que 7 de cada 100 personas que han vivido alguna vez en la Tierra, aún están vivas.

Es un número impresionante.

Dónde se puede ver la natalidad en el mundo

Esa caída es posible verla en datosmacro.expansion.com. Hay una tabla que muestra el índice de natalidad en cada país, y la comparación con años anteriores.

Allí podemos verificar que, si comparamos 2020 con 2019 (2021 aún no ha terminado y no hay datos), Índice Coyuntural de Fecundidad 2020 está rojo en gran parte del mundo.

Ese índice muestra el número de hijos que tiene cada mujer en edad fértil. Si es más de dos, es porque la población crece, si es menos de 2, la población decrece, ya que si una pareja solo tiene un hijo, está reduciendo la población a la mitad.

En la tabla podemos ver otros datos, como la tasa de Natalidad (número de nacimientos de una población por cada mil habitantes), y la distribución entre hombres y mujeres.

Entre los países con menos hijos por mujer, está España, con solo 1,18 hijos, siendo así uno de los países que más está envejeciendo.

Pero también hay países con un índice mayor de dos y que además está creciendo respecto a años anteriores.

Es fácil ver que en los países donde la economía va mejor, es donde menos hijos se tienen, los que más están envejeciendo, mientras que los países con más problemas económicos y políticos es donde se tienen mejores índices de natalidad (hay excepciones, por supuesto).

En la misma web es posible ver índices de mortalidad, esperanza de vida y riesgo de pobreza.

Conclusión: Elon Musk tiene razón, si los índices se mantienen, la población desaparecerá en pocas generaciones; pero también es posible que cuando la población baje, la gente se anime a volver a tener hijos, aún sabiendo que su jubilación está en peligro porque no habrá jóvenes suficientes para pagarla.