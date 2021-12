Instagram lanza función para que los adolescentes no abusen de su uso y para borrar contenido en masa del pasado

Las redes sociales con vídeos cortos pueden estar generando problemas entre los más jóvenes, principalmente por el hecho de estar expuestos a sentimientos diferentes cada 10 segundos, a publicaciones que generan sensaciones muy variadas en muy poco tiempo, y a publicaciones que muestran la cultura del cuerpo para adolescentes que pueden ser muy sensibles con ese tema.

Ya hay estudios sobre el asunto, e Instagram prometió en su momento que trabajarían en alguna solución para minimizar el problema (sin rechazar a los nuevos usuarios, claro).

La empresa ha lanzado ahora la función «Take a Break», que ya había sido anunciada hace semanas en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

El funcionamiento es muy sencillo: cuando un usuario navegue durante mucho tiempo (no han dicho cuánto) en Instagram, la app pedirá un descanso y ofrecerá la posibilidad de poner recordatorios para el futuro.

La función se activará de forma especial entre los adolescentes, quienes recibirán notificaciones para activar esos recordatorios, de forma que se garantice que conocen la función.

Tendremos también consejos de diversos expertos que ayudarán a reflexionar sobre lo que están viendo.

Dentro de pocos meses, en mazo, Instagram lanzará herramientas para padres y tutores que ayudarán a saber cuánto tiempo pasan los hijos en la app, algo semejante a lo que ya podemos hacer con Family Link.

Dentro de las herramientas de control parental, los adolescentes podrán notificar a los padres si denuncian a alguien en la red social, una forma de decir digitalmente «ey, algo me está pasando por aquí y me gustaría que eches un vistazo». Nada que no pueda hacerse sentados en el sofá, pero que queda registrado en la app.

También se está trabajando en una función que ofrecerá a los usuarios la posibilidad de eliminar de forma masiva las fotos y videos que publicaron en el pasado, así como todos los me gusta y comentarios. Esta función la tendremos en enero.

Entre las funciones que se están probando, también han presentado una que desactivará la capacidad de etiquetar o mencionar a los adolescentes por parte de adultos que no los sigan, otra que limita aún más el contenido sensible que ven los adolescentes y muchas otras que iremos viendo durante 2022.