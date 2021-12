Todas las ofertas de empleo, públicas y privadas, en un solo portal, eso es lo que quiere el gobierno de España

Existen varios portales de empleo en España que agrupan las ofertas de trabajo de las empresas privadas, y después tenemos las ofertas de empleo público que se publican en los portales de cada comunidad. Ahora, con una nueva ley, se podrán tener todas las ofertas en un único sitio.

Hace solo tres días que se aprobó el anteproyecto de ley para regular este tema, aunque aún falta que las Cortes lo pongan sobre la mesa y lo tramiten.

Actualmente contamos con el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, pero ahora nacerá la Agencia Española de Empleo. En ella se tendrán todas las ofertas de trabajo de España, independientemente de su fuente. Será necesario tener un prepuesto reservado para ello, pero puede ser muy útil para poder contar así con una única plataforma.

Por lo visto cada empresa tendrá que informar de sus vacantes a la nueva agencia, que las publicará directamente en su portal sin tener que pagar lo que se paga actualmente en los portales de empleo tradicionales. No se sabe si las empresas que no lo comuniquen tendrán que pagar multas o no, ya que de momento se cree que todas las empresas lo harán de forma voluntaria para obtener más candidatos.

Con este portal obtendrán también muchos datos sobre el mercado laboral español, algo que sí será útil para entender mejor el tipo de formación que necesitan las personas para llegar a ese mercado de trabajo.

Por lo visto sí tendremos herramientas de inteligencia artificial para gestionar la información, capaz de saber qué puestos pueden ser los mejores para cada persona, pero no hay mucha más información de momento.

Yo trabajé en Infojobs en sus inicios, en 2001, y una de las grandes ventajas es ofrecer a las empresas recursos adecuados para filtrar candidatos. No sirve de nada tener a miles de candidatos de una oferta si no se ofrecen herramientas adecuadas para filtrarlos, ya que es imposible estar leyendo uno por uno los CVs o realizar miles de entrevistas, un lujo que solo las mayores empresas pueden disfrutar. No se han dado detalles sobre los recursos que tendrá este nuevo portal para ese objetivo, pero espero que lo tengan en cuenta, ya que un formulario de entrada con una lista de candidatos disponible para las empresas, no es nada útil.