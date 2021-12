El nuevo gadget de Asus vigila que tus vegetales estén bien lavados

Asus ha lanzado un nuevo gadget que se aleja de los dispositivos habituales de la marca. Esta nueva propuesta tiene como objetivo vigilar si tus vegetales y frutas están limpios para su consumo.

Sí, un gadget que puede detectar impurezas o contaminantes que puede estar adherido a los productos o en el agua de lavado.

Un gadget que detecta impurezas en los vegetales

Este dispositivo de Asus, llamado PureGo, pone a prueba tu forma de lavar las verduras y vegetales. Como si se tratara de una prueba de seguridad alimentaria, este gadget usa tecnología de detección avanzada para analizar y detectar cualquier impureza que se encuentre en estos alimentos.

Se vale de sensores ultravioletas para detectar cualquier sustancia nociva que encuentre en el agua del lavado. Si quieres saber rápidamente el resultado, solo da un vistazo al indicador del gadget. Si la luz LED es roja o naranja, significa que encontró algún tipo de impurezas, y si es verde, no hay ningún contaminante.

Y si deseas tener más información, entonces puedes valerte de la aplicación móvil de PureGo usando Bluetooth. La app te mostrará un informe detallado del análisis. Y por supuesto, tiene un cargado inalámbrico que te da una autonomía de unas 6 horas de uso.

Si bien no es el primer producto de este estilo, y puede que no sea un gadget que interese a la gran mayoría, puede resultar práctico en aquellas zonas donde los pesticidas y productos químicos son una amenaza constante, y un simple lavado no es garantía de eliminar sus residuos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este dispositivo no es 100% infalible, ya que solo busca contaminantes, pero no asegura que detecte cada pesticida que existe. Y por supuesto, tampoco servirá para detectar y analizar microorganismos. Por el momento, este dispositivo de Asus no está disponible a nivel internacional.