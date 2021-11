Xenobots, robots basados en células de rana que consiguen reproducirse solos

Un robot, creado por una supercomputadora, ha conseguido algo que muchos investigadores llevan años intentando, crear un sistema artificial, hecho por el hombre, capaz de reproducirse de forma biológica.

Así lo explican en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, donde dan detalles de cómo lo han conseguido y, lo más importante, qué pretenden hacer con ello.

La idea es avanzar en el campo de la medicina regenerativa, donde las células puedan reproducirse de forma controlada haciendo lo que hayamos programado que hagan, desde curar enfermedades a desarrollar vacunas o combatir el envejecimiento.

Hace un año se publicaron investigaciones donde se mostraban robots vivos, creados a partir de células extraídas de un tipo de rana. Los robots tienen una forma especial definida por una supercomputadora, y se ensamblados a mano por los investigadores. Se mueven con energía embrionaria almacenada alrededor de placas de Petri, y pueden definirse tareas básicas, como empujar material en su entorno, por ejemplo.

Actualmente estos robots pueden reproducirse, pero poco después de hacerlo, mueren. Lo han conseguido usando un algoritmo evolutivo basado en supercomputadoras para probar miles de millones de diferentes formas corporales potenciales.

Entre triángulos, cuadrados, pirámides y estrellas de mar, el diseño que la supercomputadora seleccionó fue uno parecido a Pac-Man, tal y como muestra la imagen superior.

Estos Xenobots con forma de Pac-Man nadan alrededor del plato reuniendo cientos de células individuales y ensamblan bebés dentro de sus bocas que se convierten en Xenobots que se parecen y se mueven como su robot padre. Estos nuevos Xenobots pueden hacer lo mismo, creando copias de sí mismos una y otra vez.

Es una nueva forma de reproducción, no hay nada que se reproduzca de la misma forma en la naturaleza, por lo que además de su utilidad en medicina generativa, tiene una importancia científica enorme.

Podéis consultar más detalles en newatlas.com. Estaremos atentos cuando el sistema evolucione y tengamos más novedades sobre este apasionante tema.