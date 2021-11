Como obtener una mejor calidad de imagen de los juegos en xCloud

Microsoft ha comenzado a experimentar con una serie de optimizaciones para su servicio de transmisión de juegos en la nube xCloud, que permitirá a sus suscriptores obtener unas mejoras visuales de los títulos de juegos que estén disfrutando, esto es, obtener elementos más detallados y claros en pantalla.

Esta serie de optimizaciones se encuentran disponibles bajo la nueva función llamada Clarity Boost, para lo que aquellos que actualmente quieran disfrutar de ella, deberán activar previamente, siempre y cuando se encuentren con la actual versión Canary de Microsoft Edge.



Recordemos que el canal Canary de Edge, como ocurre en Chromium, es un canal dedicado al lanzamiento de nuevas versiones en desarrollo con funciones experimentales para que comiencen a ser probadas antes de seguir avanzando por el resto de canales hasta llegar al canal estable.

Según señala Microsoft en un comunicado:

Esta función utiliza un conjunto de mejoras de escala del lado del cliente para mejorar la calidad visual de la transmisión de video

Pero lo más curioso del asunto es que Microsoft promete que la nueva función llegará a todos los usuarios de Microsoft Edge el próximo año, esto es, que será necesario hacer uso del navegador web de Microsoft para recibir estas mejoras visuales de la plataforma de transmisión de juegos en la nube de Microsoft.

O dicho de otro modo, que los usuarios del resto de navegadores web no se podrán beneficiar de esta función, no al menos a corto plazo, aunque siempre existe la posibilidad de que en Microsoft puedan abrir la mano y dar la oportunidad de que usuarios de otros navegadores también puedan disfrutar de esta función, siempre y cuando no se adelante nadie y consiga llevarlo a usuarios de otros navegadores de manera no oficial.

En cualquier caso, se trata de una mejora que será bienvenida para quienes disfruten del servicio xCloud de Microsoft, lo que supone un aliciente para que el resto de competidores no se queden atrás y se vean obligados a seguir mejorando sus respectivos servicios.

Según la compañía, esto son los pasos a seguir para disfrutar de la nueva función:

Descarga Microsoft Edge Canary

Para confirmar que está en Microsoft Edge Canary, navegue a edge: // settings / help para asegurarse de que está en la versión 96.0.1033.0 o posterior.

Para habilitar Clarity Boost, vaya a www.xbox.com/play, inicie sesión y comience un juego

Abrir el menú de más acciones (…)

Seleccione la opción Activar Clarity Boost.

Aquellos que deseen tener más información, la encontrarán en el subreddit dedicado a los usuarios de Xbox Insiders.

Crédito de imagen: Microsoft