JRR Token, la criptomoneda del Señor de los Anillos que ha tenido que cerrar

Como ya he comentado en algunas ocasiones, crear una criptomoneda no es algo difícil, lo difícil es hacer que la gente invierta en ella.

El caso es que unos fans de El Señor de los Anillos, y de su autor, JRR Tolkien, decidieron crear una criptomoneda llamada JRR Token, aprovechando así el juego de palabras. El resultado era el esperado, ya que la propiedad con sede en el Reino Unido del famoso autor de «El señor de los anillos» presentó una queja ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual un día después de que la criptomoneda saliera a la venta.

Lo vendían como «El único token que los gobierna a todos», y crearon dos dominios jrrtoken y thetokenofpower, con imágenes que recordaban a personajes de la Tierra Media. En uno había una casa de un hobbit, en el otro un mago parecido a Gandalf.

Los propietarios de los derechos de autor lo han tenido fácil frente a los abogados:

La propiedad de Tolkien tiene el deber de proteger el nombre de JRR Tolkien y el contenido de sus libros tan queridos. Este fue un caso de infracción particularmente flagrante, que buscaba obtener un beneficio financiero al asociar la criptomoneda con el nombre de JRR Tolkien y obras literarias.

No se sabe si hay multa o no, pero los sitios han borrado todo su contenido, y la criptomoneda no ha tenido ni un día de gloria, aunque la idea del nombre no era del todo mala.

Es posible que ahora, con el caso, los propietarios de los derechos de LOTR decidan ponerse manos a la obra y entrar en un sector que parece no tener límites.

Más información en la BBC.