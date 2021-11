Eureka FC9, una aspiradora, fregona y lavadora con esterilización incluida

Muchos ya estamos acostumbrados a las aspiradoras verticales, pero existen otros dispositivos que, aunque puedan parecer semejantes en su forma, no lo son en su funcionamiento.

Hablamos de las aspiradoras-fregonas, sin cables, capaces de aspirar sólidos y líquidos y mojar al mismo tiempo con agua limpia, ideales para lavar una mancha de tomate en el suelo o simplemente de fregar el piso en pocos minutos.

Dentro de este sector, del que hablaré en varias ocasiones, tenemos el lanzamiento de la Eureka FC9, un producto de la marca centenaria Eureka que usa su tecnología de esterilización por agua electrolítica (tecnología presentada por ellos en julio de este año). Compite directamente con Tineco Floor One S3, aunque en este caso la Eureka FC9 cuenta con tanques de agua ligeramente más grandes y cuenta con el sistema de esterilización mencionado.

Usa así tecnología de electrólisis de agua para generar agua electrolizada, por lo que no solo agrega agua, también reemplaza los limpiadores químicos para la esterilización garantizando 99,99% de eficacia. Al no usar química, no es tóxico y no deja residuos, por lo que es ideal para lugares que tengan niños gateando por los suelos recién limpiados.

La idea de estos dispositivos es que puedan solucionar en segundos el problema de la mermelada y yogur en el suelo, ya que en lugar de usar trapos solo tenemos que pasar la aspiradora-fregona. Cuenta con un recipiente de agua limpia y otro donde se acumula el agua sucia y los residuos sólidos aspirados.

Cuenta con potencia de 220 W y succión de 8000 Pa, siendo así capaz de aspirar polvo, escombros, basura húmeda (desde aguas residuales a leche o mermelada), huellas sucias, comida, pelo de las mascotas y más.

El cepillo se encarga de girar a alta velocidad para limpiar el piso sin olores, incluyendo baldosas y alfombras de pelo corto. La máquina detectará automáticamente el grado de suciedad y ajustará la fuerza de succión.

En lo que se refiere a autonomía, presume de 35 minutos de tiempo de funcionamiento, tiempo de funcionamiento optimizado con batería de iones de litio (12 de 2000 mAh cada una). El tanque de agua limpia es de 750 ml, y el de aguas residuales de 650 ml, por lo que puede limpiar una casa de 100 m2 de una sola vez.

Cuenta también con un diseño de limpieza especialmente hecho para esquinas, así como un botón de autolimpieza para que se limpie el cepillo giratorio y la tubería. En la pantalla podemos ver el estado de la potencia de succión y la detección de suciedad, ya que cuenta con un sensor de polvo implementado para la potencia de ajuste automático. En esta pantalla LED vemos así el sensor de polvo y asistente de voz, encendido, potencia de succión y estado de mantenimiento.

Limpieza, fregado y aspirado, y ahora pasan de sus 399.99€ a venderse por 339.99€ hasta el 10 de diciembre en amazon (click aquí).