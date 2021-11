Una aplicación web que te ayuda a organizar tus tareas pendientes

Seguro ya tienes tu sistema para organizar tus actividades y tareas pendientes, pero si quieres buscar otra metodología, puedes tener en cuenta a PomoPlanner.

Esta aplicación web combina la técnica del Pomodoro con un sistema personalizado para organizar las tareas pendientes, asignándoles prioridad y determinados períodos de tiempo.

Un planificador de tareas con la técnica Pomodoro

PomoPlanner funciona como una planificador diario. Sobre tienes que abrir la aplicación, pensar todas las tareas pendientes que tienes para el día, y luego las organizas según su nivel de importancia. Verás que tienes diferentes secciones para completarlas con las tareas principales, secundarias y adicionales.

Y hay una sección pensada para las mini tareas. Aquellas que tienes pendientes, pero puedes terminarlas en poco más de 5 minutos. Verás que una vez que escribes una tarea, la aplicación te permite especificar cuántos pomodoros necesitas para completarlas.

Y no, no tendrás que recurrir a alguna app que te permita llevar los períodos del Pomodoro, ya que la misma aplicación tiene un temporalizador configurado. Así que solo le das a “Start” y ya podrás comenzar tu tarea mientras corre el tiempo en el temporalizador.

Por otro lado, la aplicación cuenta con otras opciones adicionales, por ejemplo, si te has puesto la meta de realizar ejercicio físico cada día, verás que podrás indicarlo dentro de la ficha del día. También puedes usarlo a modo de diario para escribir notas, cosas que has aprendido en el días, cosas por la cual estás agradecido, etc.

Y si quieres un sistema más simple, entonces puedes pasar directamente a la sección de “Todo-List”para escribir todas las tareas del día, y a medida que las realizas, vas tachándola de la lista.

Esta aplicación web es gratuita, así que no tendrás que complicarte con funciones gratis y premium. Lo único que necesitas es crearte una cuenta para aplicar todo el sistema que hemos mencionado y consultar tus tareas pendientes desde diferentes dispositivos.