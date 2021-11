EmuOS, los mejores juegos de esta plataforma retro

Los videojuegos clásicos son un arte que millones de personas hoy en día aún aprecian, incluso dos o tres décadas después de su lanzamiento original.

Afortunadamente, no hay necesidad de descargar o comprar ninguna consola para disfrutar de este tipo de juegos, ya que son muchas las páginas que existen dedicadas a ofrecerlos de manera gratuita y directo en tu navegador, como es el caso de EmuOS.



Desarrollado por el portal Emupedia.net, EmuOS es un proyecto que, gracias a JavaScript, permite emular Windows 95, Windows 98 o Windows Millenium Edition en el navegador. Aunque el rendimiento de cada juego dependa del ordenador que utilices, no hay que olvidar que son títulos de bajos requisitos, por lo que no debería haber problema alguno a la hora de utilizar este simulador.

Ahora bien, cuando selecciones alguno de los sistemas operativos, serás llevado de una vez al escritorio, donde la pantalla ya estará llena de títulos que seguramente reconocerás. En esta ocasión, podrás ver cómo jugarlos, así que vamos a por ello.

Wolfenstein 3D

– Entra en el juego.

– Pulsa sobre la portada del mismo y luego has clic en New game.

– Lo ideal es jugar los niveles por orden, pero nada te impedirá jugarlos a tu ritmo y como tú quieras.

– Cuando hayas seleccionado el nivel, podrás comenzar a jugar. Te moverás con las flechas y dispararás con Ctrl, además podrás cambiar de arma con los números.

– Pulsa la tecla de espacio al estar frente a una puerta, ya que es la única manera de seguir avanzando en el juego.

– Consigue comida para curarte y elimina a los soldados para conseguir munición. Luego de que vayas acabando con todos, irás avanzando de nivel.

Doom 1

– Pulsa doble clic en el juego para abrirlo.

– Este título tiene los mismos métodos que Wolfenstein 3D, en donde tendrás que moverte con las flechas y para disparar, solo debes pulsar en Ctrl.

– Oprime espacio en las puertas que se te aparezcan, y elimina a los guerreros y monstruos hostiles.

– Debes estar atento para recolectar todos los secretos, eliminar a todos los enemigos y abrir todas las puertas, para así completar cada nivel con la mayor puntuación posible.

– Aparte de esto, si quieres ir superando marcas, también deberías acabar las partidas en el menor tiempo posible.

Pac-Man

– Abre el juego del inolvidable Pac-Man.

– Casi todos sabemos el cómo funciona este juego, y el objetivo es simple: come todos los puntos blancos que se muestran en el laberinto. Eso sí, no dejes que los fantasmas te alcancen, porque si lo hacen, termina la partida.

– Te podrás mover con las flechas, pulsando la dirección que quieras tomar justo antes de llegar al punto de cruce.

– Este es un título que desde sus inicios, ha tenido unos jugadores muy competitivos y la idea está en superar las puntuaciones de los demás.

– Para eso, tendrás que jugar todas las partidas que puedas y conseguir los puntos extras, los cuales se consiguen si comes las cerezas y fresas, o también cuando pases por los puntos especiales que vuelven lentos a los fantasmas y puedas eliminarlos.

Tetris

– La mecánica de Tetris, por si no la conoces, pasa por hacer caer piezas y unirlas.

– Rellena los lugares vacíos y genera puntos uniendo líneas de colores de 4 en 4.

– Aumenta tu récord y gánale a tus contrincantes.

Tomb Raider

– Conoce la casa de Lara Croft e interactúa con unos de los primeros videojuegos en 3D de la historia.

– Completa las misiones y explora lo más que puedas este interesante título.

Command and Conquer

– Utiliza tus soldados y tu ejército para acabar con el enemigo mientras exploras el mapa.

– No tiene la cantidad de enemigos o de terreno como los juegos originales, pero cumple bien con su propósito e indudablemente es un juego mítico.

Raptor: Call of The Shadows

– En este videojuego debes destruir todos los aviones que pasen. Para moverte lo haces con las flechas y para disparar con la barra de espacio.

– No debes dejar que disminuyan demasiado tu blindaje porque derribarán tu avión.

Como ves, podrás volver unos cuantos años atrás y recordar, especialmente las historias y las gráficas de los primeros videojuegos exitosos de la industria.

Podéis probarlos todos en emupedia.net/beta/emuos