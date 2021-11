Instagram tiene una nueva opción que facilita corregir errores en un carrusel de imágenes

Instagram está implementando una actualización que soluciona uno de los problemas que encuentran los usuarios cuando publican fotografías en un carrusel de imágenes.

Si te das cuenta después de la publicación que te has equivocado en una de las imágenes del carrusel, no tienes más remedio que borrar todas las fotografías, y comenzar desde cero. Una dinámica frustrante y que te borra mucho tiempo. Pero no te preocupes, Instagram ya está solucionando este inconveniente.

Instagram ya te permite eliminar imágenes individuales en un carrusel

Tal como menciona, Adam Mosseri en su cuenta de Twitter, ya es posible borrar cualquiera de las fotografías que se publiquen en un carrusel de imágenes, de forma individual.

Así que ya no hará falta que elimines la publicación completa, sino que podrás editarla en un simple paso. Tal como sucede con cualquier publicación que compartes, puedes tocar el menú de los tres puntitos y elegir “Editar”. Solo resta buscar la imagen que quieres borrar del carrusel y eliminarla. Para ello, solo elige la foto y pulsa sobre el icono de bote de basura, y le das a eliminar.

Así de simple. Podrás eliminar la imagen que no deseas conservar y seguir manteniendo el resto del carrusel publicado. Puedes ver un ejemplo en el vídeo que comparte Adam Mosseri. Esta nueva dinámica ya se está implementando en la app de Instagram, tanto en iOS como Android.

Y por otro lado, Instagram está probando una nueva dinámica para que los usuarios reporten un problema en la app. Si abre la app y no está funcionando, el usuario podrá agitar el móvil para que se abra el formulario de reporte de Instagram.

El resto del proceso del reporte es el mismo, solo que te ahorra tener que buscar la sección específica dentro de la aplicación. Por el momento, esta dinámica solo está disponible para usuarios de Estados Unidos.