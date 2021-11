Chrome te permitirá realizar capturas de pantalla y editarlas

Google Chrome pronto podría sumar una nueva función en su versión de escritorio que nos facilitará tomar capturas de pantalla.

Tal como Microsoft Edge o Mozilla Firefox, ya no tendremos que recurrir a herramientas de terceros cuando necesitemos una captura de pantalla de diferentes páginas web.

Chrome sumará una nueva herramienta para captura la pantalla

Hace unos meses, Google Chrome sumó la captura de pantalla y edición en Android como una de sus funciones experimentales. Si bien los móviles tiene una herramienta nativa para realizar capturas de pantalla con algunas funciones de edición, se agradece que el navegador web cuente con esta función.

Pero aún queda pendiente que Google sume esta posibilidad a la versión de escritorio de Chrome. Una función que podría llegar en breve, tal como mencionan en Xda Developers.

Como puede verse en las últimas compilaciones de Chrome Canary, Google está desarrollando una nueva función que permitirá realizar capturas de pantalla desde el menú Compartir del navegador. Una opción que se puede probar activando dos funciones experimentales: Desktop Screenshots y Desktop Screenshots Edit Mode.

Una vez activadas, se suman al nuevo menú de Chrome la opción de la captura de pantalla. Así que con solo desplegar desde la barra de direcciones este nuevo menu, no solo encontrarás las opciones para compartir la página web mediante diferentes dinámicas sino que también la posibilidad de realizar una captura de pantalla.

Por el momento, esta función en pruebas solo permite hacer una captura de pantalla de una zona específica, pero no es posible desplazarse por la página. Y por supuesto, da la opción para descargar la captura en nuestro equipo. Y en cuanto a la edición, no parece funcionar, así que aún no hay detalles sobre las opciones que puede integrar esta herramienta.

Lo más seguro que siga la misma dinámica que encontramos en Google Chrome para Android, que ofrece opciones básicas de edición para ahorrarnos recurrir a opciones de terceros. Google no ha mencionado nada al respecto, así que habrá que esperar para ver cuándo se implementará esta nueva función en Chrome.