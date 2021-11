«Mis contactos, excepto…», lo nuevo de Whatsapp para que no vean nuestro estado

Mucha gente se preocupa bastante con la información de «conectado por última vez» que aparece en Whatsapp, ya que puede ser usada para espiar actividades. Frases del tipo «¿Dónde estabas ayer a las 2:00 a.m.? Vi en Whatsapp que estabas conectado a esa hora» son protagonistas del mundo tóxico, y por lo visto Whatsapp quiere hacer algo para solucionarlo.

Según las últimas informaciones publicadas por WABetaInfo, existirá la posibilidad de bloquear el acceso a esa información, para que solo puedan verla un grupo de personas específicas.

Por lo visto existirá una opción que permita que esos datos sean vistos solo por los contactos, con posibilidad de poner excepciones. Lógicamente, eso traerá otras frases al querido mundo tóxico, como «¿por qué me has bloqueado para que no pueda ver tu estado?», pero bueno, es imposible hacer felices a todos.

La opción «Mis contactos excepto …» se introduce con la versión beta de WhatsApp para la actualización de Android 2.21.23.14, según WABetaInfo, y afectará tanto a «Visto por última vez», como a la foto de perfil y la descripción «Acerca de» en WhatsApp.

Antes de tener esta opción, se realizaba de esta forma:

Esta será así una cuarta opción entre Todos, Mis contactos y Nadie en el menú de configuración. Desde allí solo tenemos que seleccionar los contactos con los que no deseamos compartir información en la opción «Mis contactos excepto…». Los contactos no seleccionados aquí seguirán viendo toda la información como lo hacían antes.

Si un usuario desactiva la opción para contactos específicos, tampoco podrá ver el estado de los mismos, algo que no se aplica en Acerca ni en la foto de perfil.

También están preparando una nueva interfaz para la información de contacto que se lanzó con la versión beta de WhatsApp para Android 2.21.23.12. y han ampliado el acceso a la función Mensajes que desaparecen inmediatamente.