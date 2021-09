Tango, para crear tutoriales paso a paso desde Google Chrome

Hay un plugin de Chrome que puede ayudarnos mucho a crear tutoriales paso a paso en muy poco tiempo.

Se trata de Tango, una extensión cuyo funcionamiento es muy básico y su resultado muy profesional, tal y como os mostraré en este artículo.

Lo primero que tenemos que hacer es ir a la tienda de plugins de Chrome e instalar la extensión Tango. Una vez hecho eso, la pondremos visible en nuestra barra de Chrome. Para poner un pin podemos seguir el tutorial de ejemplo que incluyen en la propia web de Tango (hecho con su propia herramienta).

Cuando queramos hacer un tutorial paso a paso en una página específica, pulsaremos al icono de Tango y comenzaremos a realizar las tareas necesarias: aprieta el botón tal, ve a la tercera columna, filtra por la letra A… en fin, todo lo que necesitemos transmitir a otras personas para que realicen actividades específicas.

Una vez terminado el proceso, le diremos a Tango que pare de grabar, y en ese momento ya tendremos acceso a un tutorial como este que he hecho de ejemplo. En él muestro cómo se instala el plugin de WWwhatsnew para Chrome.

Los pasos grabados pueden ser editados. Podemos cambiar el título, eliminar algún paso o incluir pasos nuevos subiendo una imagen específica (una captura previamente realizada, por ejemplo). El paso 6 de mi tutorial de ejemplo lo hice así, capturando la pantalla y poniendo el resultado como un paso extra no grabado de forma automática. También es posible recortar una captura hecha, o difuminar algún contenido sensible, como contraseñas y usuarios, para que no aparezcan en el tutorial creado.

El resultado puede compartirse con un enlace, como he hecho yo, lo que le da más efectos e interacción, aunque también es posible exportarlo como un PDF, creando así hojas no editables que podemos incluir en un documento mayor uniendo páginas PDF, por ejemplo.

El plugin es gratuito, y es ideal para estudiantes, profesores y departamentos de una empresa que tengan que hacer manuales de uso constantemente.