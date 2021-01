5 tips de Growth Marketing en Telegram

Seguramente en al menos una de cada tres ocasiones acudas a Telegram para mirar los canales de chollos que tanto auge han conseguido y que muchos consideramos como el gran rival del omnipresente WhatsApp. Pero, este canal va mucho más allá, y es que grandes artistas (cantantes, poetas, actores…) están empezando a aprovechar esta plataforma de mensajería e, incluso, otros sectores como el turismo, la tecnología, la programación o el marketing están acumulando cada vez más fieles seguidores.

Asimismo, son muy diferentes las conclusiones a las que podemos llegar si nos detenemos a analizar profundamente cada uno de estos grupos y canales que de un día para otro llegan a pasar de unos pocos a cientos o miles de generosos miembros dispuestos a leerse cada línea de algo que les aporta un gran valor, entretenimiento o sentimiento. Tres palabras muy diferentes pero muy importantes: ¿cómo están consiguiéndolo? Here we go!

Canales o grupos: hablar para el mundo o hablar con el mundo

La primera gran decisión que nos toca tomar en nuestra estrategia es meditar y después elegir (y nunca al revés), si nos conviene más un canal o un grupo a la hora de difundir o crear aquello que perseguimos en este azulado canal. Lo más sencillo para poder tomar la decisión correcta es hacerte la siguiente pregunta: ¿Quiero que todo el mundo se entere de lo que hago o prefiero montar una gran comunidad de usuarios?

Como respuesta a esta gran pregunta, por lo ambiciosa y no por lo novedosa, en la mayoría de ocasiones depende de nuestro punto de partida, ya que sin generación de comunidad o branding en otra plataforma quizás nos sea más sencillo empezar con un grupo y generar esa comunidad previa en Telegram. En cambio, los artistas reconocidos dentro del panorama de nuestro país suelen tirar por lo segundo (el canal), ya que un grupo en el que todo “hijo de vecino” va a poder poner sus pareceres necesitará un extra de esfuerzo de moderación ya que en caso contrario, el desorden “campará” a sus anchas.

Canal

Prefiero una comunicación unidireccional donde nosotros como administradores seamos los únicos en poder subir contenido. En este caso ya tengo una comunidad previa en otros canales (fans, alumnos, foreros, usuarios de nuestra página web, followers en otras plataformas, etc.) y quiero compartir mis novedades y que se enteren rápidamente.

La utilización de estos canales es muy variada, desde la utilización de estos como diario en el caso de artistas y famosos como Ana Guerra de OT , difusión de noticias de interés fuera del ruido de las redes sociales en políticos como Pablo Iglesias o en departamentos como el Ministerio de Sanidad , canales innumerables de chollos o canales con noticias semanales de marketing como el Domingrowth , o de tecnología como el de WWWhatsnew .

Como veis tanto la comunicación como la finalidad es muy variada en todos ellos, y cualquier tipo de negocio o profesional puede tener cabida.

Imagen de la comunicación en dos tipos de canales diferentes

Grupo

Por este lado diferenciamos los grupos y los supergrupos, que pueden llegar hasta los 200.000 miembros, y son gestionados por uno o varios administradores y moderadores. Estos administradores podrán realizar acciones como eliminar mensajes inapropiados, añadir bots para ayudar con alguna de las tareas, bloquear o eliminar miembros e incluso anclar y destacar mensajes, entre otras cosas.

Dentro de Telegram podemos encontrar innumerables comunidades de todo tipo, te será sencillo encontrar aquellos que se adapten más a tus aficiones, ya sea el marketing, la programación, el coleccionismo o los viajes tu afición. Utilizando el buscador de Telegram, podrás encontrar grupos y canales de todas aquellas temáticas que te interesen, y bichear en ellos hasta que encuentres aquellos que se adapten a tus necesidades. Os ponemos algunos ejemplos por aquí:

Growth Marketing: Grupo de marketing más grande a nivel hispano con casi 5.000 miembros. Acceder

Grupo de marketing más grande a nivel hispano con casi 5.000 miembros. Phyton en español y Javascript Party: Grupos para programadores con más de 6.000 y 1.000 miembros respectivamente. Acceder

Grupos para programadores con más de 6.000 y 1.000 miembros respectivamente. Bitcoin Español: Grupo con más de 3.000 miembros compartiendo sobre el mundo de las criptomonedas. Acceder

Grupo con más de 3.000 miembros compartiendo sobre el mundo de las criptomonedas. Copywriting: Grupo con más de 2.300 redactores, donde comparten técnicas, cursos y empleos. Acceder

Grupo con más de 2.300 redactores, donde comparten técnicas, cursos y empleos. Chollómetro : Grupo con más de 200.000 suscriptores, donde comparten ofertas de productos. Acceder

: Grupo con más de 200.000 suscriptores, donde comparten ofertas de productos. Comunidad SEO Soy Webmaster: Grupo de más de 2.400 miembros donde se debaten temas de SEO y negocios online. Acceder

Después de este pequeño resumen nos gustaría aportar unos pocos tips que os puedan servir en el día a día de Telegram:

Tip 1. Creación de una comunidad de calidad

En la mayoría de ocasiones lo más difícil no es encontrar usuarios sino mantenerlos durante el tiempo. Para ello tendremos que generar una comunidad de calidad y consistente, y conseguir esto será mucho más sencillo si realizamos cosas como:

Experiencias y gustos comunes: Los que de verdad van a aportar tanto a corto como a largo plazo van a ser los usuarios que estén interesados en el tema, ya se estén iniciando o lleven una larga trayectoria, ya que su interés o su expertise van a generar conversaciones fluidas e interesantes para toda la comunidad. Esto debe ser contemplado en nuestro plan de comunicación, el cual debe tener una misión, visión y objetivos perceptibles y entendibles por los usuarios de la comunidad. Entender esto nos va a facilitar saber dónde encontrar a nuestro usuario objetivo o buyer persona (LinkedIn, grupos similares en Telegram, Twitter, foros, etc.).

Ofrecer un valor real: Si queremos que el usuario vuelva con la mayor frecuencia posible, tenemos que tratar de aportar algo que no puedan encontrar con igual o mayor facilidad en otro lado. Accesos rápidos, información filtrada, recursos exclusivos o resolución de problemas inmediatos son solo algunas de las ventajas que tenemos que tratar de destacar y potenciar para que el usuario necesite y quiera volver.

Tener un privilegio: Que el acceso sea exclusivo o debas cumplir unos requisitos para poder entrar hace que el usuario muestre más interés debido a esa sensación de exclusividad que se genera. Por ello muchos administradores optan por crear grupos a los que solo puedan acceder unos pocos.

Networking y sentimiento de participación: Los grupos de telegram se han convertido en los nuevos foros, las interacciones, resoluciones de dudas o propuestas son mucho más fluidas y rápidas. Cualquier usuario o administrador puede ayudar o aprender con los demás.

Orden y agilidad: En cualquier grupo o canal puedes anclar un mensaje de bienvenida donde aprovechar para poner información como: las normas del grupo, hashtags a utilizar, objetivo y finalidad del grupo, etc.

Tip 2. Los “Puentes” entre grupos para crecer:

Una de las técnicas que más utilizan los administradores es realizar “puentes” entre grupos y canales. Pero, ¿qué es un puente en Telegram? Los puentes son, al igual que otras estrategias co-marketing, “colaboraciones pactadas” entre administradores de grupos o canales, normalmente de un mismo sector o de sectores relacionados, en los que se pacta la publicación o difusión del enlace del otro grupo o canal para conseguir un intercambio de usuarios. Esto conviene que sea entre grupos con similar número de usuarios y publicaciones, o de no ser así, equilibrarlo mediante dinero u otra vía.

¿Qué tipo de colaboraciones existen? Hay “colaboraciones puente one-to-one” (donde un grupo A se publicita en un grupo B y en este grupo B se publicita el grupo A) o “colaboraciones puente masivas”, en los que los miembros de grupos o canales grandes anuncian en un mismo post varios grupos pequeños a cambio de que cada grupo pequeño anuncie en su grupo o canal este grupo más grande.

Para hacer este tipo de puentes los administradores pueden hacerlo manualmente, es decir, escribiendo de admin. a admin. para ver si quieren realizar la colaboración o, crear un grupos de engagement con varios administradores.

Tip 3. Los bots en Telegram

3.1. Los bots para dinamizar un grupo

Con el fin de dinamizar los grupos y crear contenido más interactivo, existen algunos bots que permiten que los usuarios “interactúen” con ellos dentro del grupo. Algunos ya han sido integrados recientemente entre las funcionalidades de Telegram, como las encuestas (que aparecen haciendo clic en el botón del clip que está en la parte izquierda cuando escribimos un mensaje) y otros se pueden añadir como, por ejemplo, @HangBot, que te permitirá jugar al ahorcado con tus compañeros del grupo. También será importante tener otro tipo de bots como los de moderación como @GroupHelpBot o @GroupButler_bot, que te ayudarán a controlar el spam, ya que según crezca el grupo cada vez aparecerán más bots y contenido indeseado.

3.2. Los bots para publicar contenido automatizado

¿Qué queremos decir con bots que publican contenido automatizado? Nos referimos a que el contenido que ya está publicado previamente en otras plataformas (nuestras o de otras personas) se publique de forma automatizada en grupos o canales de Telegram. De esta forma, podemos enviar desde Telegram tráfico a tus otros canales a través de RSS como IFTTT (If This Then That) , Zapier o bots como @thefeedreaderbot.

Además de estos RSS, hay distintas plataformas que tienen módulos que se pueden integrar con Telegram. Por ejemplo en Prestashop existen las “Telegram Notifications” con las que se pueden informar a los clientes de eventos, nuevos pedidos, registros, devoluciones, artículos pagados… y los “Auto-Post Products to Telegram Channel”, con los que publicar automáticamente los productos de tu tienda en función de los intereses del cliente. En WordPress también existen los “Telegram Bot & Channel”, con los que crear un Bot en Telegram vinculado a WordPress y enviar contenido a tus suscriptores por grupos o canales; “Telegram Sharing Button for Jetpack” para compartir contenido de los artículos en Telegram.

3.3. Los bots como herramienta de atención al cliente

Gracias a los bots conversacionales o chatbots, Telegram también se puede utilizar como un canal automatizado de atención al cliente. Pero ¿qué son los chatbots? Los chatbots son asistentes virtuales que permiten simular conversaciones a través del teclado o mediante la voz. Utilizando la Inteligencia Artificial, tienen la capacidad de simular el comportamiento humano y pueden mantener conversaciones fluidas. Además, tienen la ventaja de que pueden interactuar con el cliente y resolver dudas a cualquier hora del día sin la necesidad de que haya una persona física contestando.

Además de esto, en Telegram puedes programar tu propio bot o ayudarte de uno para crear el tuyo propio. El más conocido es @Botfather, más conocido como el padre de todos los bots, ya que se trata de un asistente que te pondrá todo muy sencillo para poder poner en marcha tu primer bot.

3.4 Los bots como herramienta de trabajo

Telegram también tiene varias funcionalidades vinculadas al desarrollo y organización del trabajo y cuenta con multitud de bots ya desarrollados que son muy útiles. Cabe señalar que hay dos tipos de bots: los bots genéricos (bots con los que se debe interactuar a través de mensajes privados utilizando diferentes comandos) y los bots inline (no es necesario agregar al bot al grupo/canal y utilizas comandos mientras escribes realizando consultas que solo tú puedes ver a no ser que indiques lo contrario) como por ejemplo @gif, @youtube @wiki, @imdb o @pic .

Algunos bots interesantes que pueden ayudar en el día a día laboral son:

Para hacer encuestas en un grupo: @votebot / @Pollbot

Para hacer cambios en un PDF como unir, cifrar, rotar, escalar, separar, añadir marcas de agua y extraer texto y fotos de documentos PDF: @pdfbot

Convertir videos de youtube a canciones en MP3: @converto_bot

Crear clips de voz que digan lo que escribes: @TextTSBot

Convertir notas de voz a texto: @voicybot

Crear recordatorios: @alertbot

Hacer seguimientos de envíos: @MiTrackingBot

Gestionar llamadas de Zoom: @zoombot

Buscar definiciones de la RAE: @raebot

Tip 4. Publicidad B2B: cómo encontrar grupos y canales para hacer publicidad de mis productos o servicios.

¿Quieres anunciar un producto o servicio en un entorno B2B? Cuando trabajamos para una agencia o para una empresa donde los clientes son del ámbito empresarial es difícil encontrar lugares para hacer publicidad. Telegram se ha convertido en una nueva plataforma publicitaria para este tipo de target, aquí se encuentran personas influyentes que pueden recomendar tus productos así como grupos y canales de un sector concreto con miles de miembros donde hacer publicidad Business to Business.

Pero ¿cómo puedo buscar espacios donde hacer publicidad? Para buscar grupos y canales hay varios métodos:

Usar el icono de la lupa en Telegram y escribir el nicho que quieres buscar. Si por ejemplo estás buscando un grupo de marketing, puedes escribir la palabra “Marketing” en el buscador y te van apareciendo todos los grupos que existen.

Entrar en listados de grupos y canales publicados en blogs .

. Acudir a páginas que recopilan varios grupos o canales como: Telegramchannels , Tlgrm.es u otras páginas .

Una vez encuentras el grupo o canal que te interesa, seleccionas la cabecera del grupo (donde está el título) y en la parte inferior, donde pone “miembros”, buscas quiénes son los administradores y propietarios del grupo para contactar con ellos y ver las diferentes posibilidades que te ofrezcan de publicidad.

¿Qué tipo de publicidad se puede insertar en Telegram? Hay varios tipos de publicidad que los administradores de grupos y canales ofrecen a disposición de los anunciantes:

Mensajes anclados: Se puede colocar la publicidad de una marca en un mensaje anclado, esto son mensajes que se fijan durante un tiempo en la parte superior del grupo y que se muestran visibles para todos sus usuarios. Además, todos aquellos que tengan activadas las notificaciones en Telegram recibirán una con este mensaje en su teléfono.

Se puede colocar la publicidad de una marca en un mensaje anclado, esto son mensajes que se fijan durante un tiempo en la parte superior del grupo y que se muestran visibles para todos sus usuarios. Además, todos aquellos que tengan activadas las notificaciones en Telegram recibirán una con este mensaje en su teléfono. Sorteos: Al igual que en otras redes sociales, en Telegram también se pueden hacer sorteos utilizando formularios, bots, links a otros canales, etc.

Al igual que en otras redes sociales, en Telegram también se pueden hacer sorteos utilizando formularios, bots, links a otros canales, etc. Menciones: Los administradores también venden publicidad como si de influencers se tratasen. Este tipo de menciones pueden ser con texto, vídeos, encuestas, webinars, links a otros canales, etc..

Además, también es interesante saber que Telegram ha anunciado que añadirá próximamente una plataforma para anunciantes y que, de momento, va a llegar solo a los canales o chats one-to-many, es decir, canales a los que la gente se suscribe para recibir información, dejando fuera todavía a los grupos.

Tip 5 – Aprovechar tendencias que aún no hayan sido utilizadas

Si te has decidido a empezar con un grupo o canal en Telegram, lo primero que debes tener en cuenta es si alguien ha creado ya una comunidad similar y qué tipos de necesidades cubre. A partir de ahí, estudiarás mejor qué falta en la plataforma que pueda cubrir una necesidad dentro de tu nicho. Si consigues llegar a ello el primero el crecimiento será mucho más rápido y sencillo que si ya hay decenas de grupos. Pregunta sino a los competidores de ChupaChups y CocaCola. 😉

Además, es importante saber qué tendencias existen y qué está funcionando en otros grupos o canales así como en otras plataformas. En Telegram, al igual que en otros lugares, hacer lo que aún nadie hace es lo que al final te trae un crecimiento más exponencial. Asimismo, detectar las tendencias en cada momento es clave y, para ello, te puedes ayudar de herramientas como Google Trends, ver el tipo de contenido que están empezando a subir Youtubers de éxito u observar qué canales y grupos están funcionando en otros idiomas como el inglés. ¿Ejemplos? El coleccionismo de cartas como Magic-Pokemon-Dragon Ball-Yu-Gi-Oh!, soluciones para la actual pandemia o nuevos juegos de moda.

¿Dónde más puedo encontrar tendencias? Hay varias herramientas donde ver cuáles son las palabras más buscadas o tendencias como: Pinterest Trends, YouTube Trends, Amazon Best Sellers, Google Shopping 100 Trends, Exploding Topics, Quora, etc.

Estos son solo alguno de los puntos que podemos tener en cuenta para nuestros grupos y canales, así como para entender mejor este soporte. Todos podemos aprovechar el actual crecimiento de la plataforma, ya sea como administradores o como usuarios, y es que Telegram ha crecido en más de 25 millones de usuarios en solo 72 horas durante este mes, superando ya los 500 millones en total. ¿Aprovechamos el momento?

Redactado por: