Famoso streamer xQc suspendido de Twitch por hacer trampa

Felix «xQc» Lengyel, el ex profesional de Overwatch, un videojuego de shooting en primera persona, ha sido suspendido de la plataforma Twitch luego de que fuera atrapado haciendo trampa durante un torneo de Fall Guys, un juego masivo multiplataforma.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana durante la emisión de Twitch Rivals, una serie de torneos de juegos promocionados por Twitch donde se estaba llevando a cabo el desarrollo de un partido contra los compañeros streamers Benjamin «DrLupo» Lupo y Michael «Shroud» Grzesiek.



Fue en este evento donde xQc incurrió en una falta contra los términos de ambos Twitch Rivals y de la propia plataforma Twitch al participar en el recorte de las secuencias, es decir, visualizando las secuencias de los competidores en un intento por obtener ventaja de forma fraudulenta.

At GlitchCon our player conduct rules were violated. We require all participants to abide by the same rules in order to play in a tournament. As a result, xQc has been issued a temporary Twitch account suspension, a temporary Twitch Rivals ban & forfeited associated prize money. pic.twitter.com/SA8umOdS9E

Al ser evidenciado este abuso en las reglas por parte de xQc, Twitch tomó la decisión de vetarlo de los concursos de Twitch Rival en el transcurso de los próximos 6 meses, lo cual ocasionará también que pierda el dinero de su premio. Añadido a esto, pesa una suspensión temporal sobre xQc de la cual se desconoce hasta el momento cuanto tiempo durará.

Stop defending my everywhere for no reason. We got into the final game with @DrLupo and @shroud 's team. We shouldn't of done it and it was wrong. I'm sorry for my actions. I thought it would be funny. It did not change the outcome but it was still malicious. Sorry.

— xQc (@xQc) November 15, 2020