5 trucos para usuarios de Twitter

Twitter es una red social que lleva muchos años con nosotros y se ha estado actualizando constantemente para agregar herramientas. No cabe la menor duda de que es una red social muy popular que alberga a millones de usuarios. El funcionamiento de hecho, no es para nada complicado, ya que plasmaremos todo lo que se nos ocurra en los tweets. Todas las redes sociales cuentan con trucos o herramientas escondidas y por si no lo sabias, Twitter tiene un montón.

Hoy hemos recopilado 5 trucos que quizás no conocías o no colocabas en práctica en la red social. Todos son ideales para sacarle máximo provecho a Twitter, ya que tendremos de todo, desde cómo guardar tweets hasta como ahorrar datos escondiendo las imágenes.

1 – Guarda tuits para leerlos después

La mayoría de las personas que usamos Twitter en el dispositivo móvil, sabemos lo tediosos que se puede volver leer algunos tuits. Hay una herramienta que nos permite guardarlos para leerlos con más calma luego, pero muy pocas personas saber ubicarla. En la sección de elementos guardados podremos encontrar el contenido que nos interesa y solo estará disponible en la aplicación móvil. Para hallar el apartado solo debes hacer lo siguiente.

Tienes que seleccionar y ubicar el tweet que quieres guardar y luego, debes presionar en el botón de compartir.

Allí vas a encontrar varias opciones para compartir y tienes que presionar en “ Agregar tweet a elementos guardados ” para que obviamente guarde el contenido.

Para buscar todos los tweets que hemos guardados debemos ingresar a la aplicación móvil de Twitter en nuestro Android o iOS. Allí verás que hay una sección que se llama "Elementos guardados".

2 – Podrás etiquetar a otros en una foto

Twitter nos permite etiquetar a otras personas en las imágenes que subamos como si fuese cualquier otra red social. Y es ideal para avisarle a la otra persona que acabas de subir contenido interesante que le podría gustar y también sirve para enviar respuestas ingeniosas. Lo único que debemos hacer para utilizar la opción, es presionar en el apartado que se llama ¿Quién aparece en esta foto?, el cual aparece cuando acabamos de cargar una foto en un tweet antes de publicarlo.

3 – Crea hilo fácilmente

Los hilos a Twitter llegaron para cambiarnos la vida porque se han vuelto herramientas fundamentales para crear historias. De hecho es una de las últimas actualizaciones que ha agregado la red social para enlazar varios tuits. Para hacer un buen hilo tienes que hacer los siguientes parámetros.

Vamos a escribir un tuit como lo hacemos normalmente.

Ahora debemos pulsar en el icono o símbolo (+) que tienes debajo de todo.

Verás que te va a aparecer un tuit debajo del que ya tienes escrito o realizado.

Cabe resaltar que, debes repetir el proceso cuantas veces quieras.

Una vez que termines, debes pulsar en Twittear todos para publicar el hilo correctamente.

4 – Gestiona varias cuentas en el móvil

En la aplicación móvil de Twitter podremos tener más de una cuenta a la vez para manejarlas a nuestro antojo de una manera sencilla. Para usar esta herramienta debemos desplegar el menú lateral y verás que en el nombre del perfil veremos el que se está usando. Al pulsarlo obviamente se va a desplegar otro menú en el que te aparecerá crear una cuenta nueva o agregar una existente.

5 – Ahorra en el móvil ocultando las imágenes

Para las personas que tienen una tarifa de datos muy escasa tenemos un método de ahorro muy importante que deben tener en cuenta. La aplicación de Twitter nos permite ocultar las imágenes por defecto, así evitamos que se carguen y que se consuman datos. Dichas imágenes las veremos en un enlace y ya queda a decisión del usuario saber si las quiere abrir.

Para activar la opción debemos abrir el menú para irnos a “ Configuración y privacidad ” de Twitter. Luego tienes que pulsar sobre la opción que se llama “ Uso de datos ” que te aparece en el apartado “ General ”.

Una vez dentro, tendrás que desactivar la opción "Vistas previas de imágenes" para ocultarlas.

Ya tenemos 5 trucos que muchas personas no conocían de Twitter y que probablemente no colocan en práctica.