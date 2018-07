Un buscador web para niños que utiliza inteligencia artificial

Kidy es un buscador web para niños, con muchas características interesantes que garantizan la seguridad de los pequeños al utilizar internet.

Se presenta como un buscador inteligente, que bloquea en los resultados de búsquedas todos aquellos contenidos inapropiados para niños. Y a la vez, da prioridad a aquellas páginas web que pueden resultar educativas para ellos, al responder las preguntas que plantean o los términos de búsqueda, de manera apropiada para edades escolares.

Para reforzar la seguridad, Kidy se vale de diferentes metodologías adicionales. Por ejemplo, utiliza la tecnología de Google para filtrar los resultados de búsquedas (SafeSearch) que contengan violencia, pornografía o contenido explícito.



Además, Kidy utiliza el potencial de la inteligencia artificial de Google, así que irá mejorando los resultados con el tiempo, aprendiendo de la dinámica de las consultas. Y un detalle interesante, que puede resultar llamativa a los niños, es que ofrece respuestas automáticas a algunas consultas, al estilo de un asistente virtual.

Esta opción solo está disponible en inglés. Por ejemplo, si escribe “hungry”, Kidy pondrá en un recuadro un mensaje como “Hungry for knowledge”, o “I just had a byte. Ha ha. Get it? b-y-t-e”. Un bonus para que los niños encuentren divertida la dinámica del buscador.

Es una opción interesante que los padres pueden tener en cuenta, aunque siempre es aconsejable que los pequeños cuenten con supervisión al utilizar cualquier recurso web.