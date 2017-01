Experiencia tras 100 días con un smartphone chino

Las marcas de móviles chinos están invadiendo el mercado. Leagoo, UMI, uleFone… hay muchas marcas que quieren entrar fuerte en Europa, aunque el mercado desconfía bastante y se resiste a invertir sin un análisis más profundo.

Para intentar conocer mejor este tipo de dispositivos hemos decidido realizar algunas pruebas con algunas marcas, y en esta ocasión os hablamos de un móvil de menos de 100 euros, el uleFone, y os comentamos en nuestro nuevo vídeo cómo ha variado su rendimiento después de 100 días de uso:





Como veis, no hay grandes diferencias, pero sí se nota algo a la hora de encender o apagar el móvil. El uso que se ha hecho de él es moderado, ya que se trata de un móvil muy barato para quien no necesita gran rendimiento: uso de facebook, whatsapp, navegador y poco más, con una relación entre coste y beneficio bastante buena (no esperéis de él fantásticas fotos por favor).

Hace poco os hablamos de cómo Umi estaba usando el nuevo procesador de 10 núcleos, y Leagoo le sigue los pasos, marcas más desconocidas que los gigantes chinos a los que estamos acostumbrados, pero con un proceso de fabricación bastante robusto. Durante el próximo MWC veremos muchas sorpresas en este sentido, y allí estaremos para verlas con detalle.