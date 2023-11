Software de simulación del telescopio James Webb

Si alguna vez te has preguntado cómo los avances en la exploración espacial pueden impactar en nuestra vida diaria, no busques más allá del Telescopio Espacial James Webb. Este coloso astronómico no solo nos ha dado imágenes impresionantes del universo, sino que también ha sido un catalizador para el desarrollo de software de simulación más avanzado.

Con un espejo segmentado de 6,4 metros, el telescopio James Webb es una obra maestra de la ingeniería que ha planteado desafíos únicos. Dada su complejidad, no era posible realizar pruebas a escala completa en la Tierra bajo condiciones similares a las del espacio. Por lo tanto, los ingenieros recurrieron a modelos por ordenador para simular su comportamiento en diferentes condiciones espaciales.

Ansys Zemax OpticStudio, un paquete de software de diseño, jugó un papel crucial en el desarrollo del telescopio. Este software se adaptó específicamente para manejar los sistemas de coordenadas de los 18 segmentos hexagonales que componen el espejo principal del telescopio. La adaptabilidad y la personalización del software fueron esenciales para el éxito del proyecto.

La competencia entre diferentes empresas de software ha resultado ser un factor clave para impulsar la innovación en el campo de la modelización por ordenador. Según Joseph Howard, ingeniero óptico en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, tener múltiples empresas en el campo no solo permite la verificación cruzada de los modelos, sino que también fomenta la innovación a través de la competencia.

Las mejoras en OpticStudio no solo benefician a la exploración espacial. El módulo STAR, introducido en 2021, incorpora análisis de otros programas de simulación directamente en los modelos ópticos de OpticStudio. Esta eficiencia es cada vez más importante para aplicaciones como vehículos autónomos y dispositivos ópticos en entornos difíciles.

El proyecto del telescopio Webb ha sido un campo de entrenamiento invaluable para la próxima generación de ingenieros en campos de alta tecnología. La experiencia adquirida en este proyecto monumental está preparando a los jóvenes ingenieros para liderar los desarrollos tecnológicos del futuro.

Tenéis más información sobre este software en www.nasa.gov