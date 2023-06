Ya es posible contratar el servicio de Internet por satélite del Gobierno para zonas rurales en España

Mientras en algunos lugares de España ya se puede disfrutar de conexiones a Internet por fibra óptica de hasta 10 Gbps de velocidad, y por el horizonte ya se vislumbra la posibilidad a obtener conexiones de hasta 20 Gbps, hay muchos lugares del país donde aún no ha sido posible contar con una velocidad y estabilidad de conexión decentes, como ocurre en muchos puntos del ámbito rural.

Para acercar las mismas posibilidades que ofrece a Internet a todos los ciudadanos y empresas independientemente de donde se encuentren, cerrando así la brecha digital, hoy arranca el programa UNICO-Demanda Rural, una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital enmarcada dentro de la agenda España Digital y el Plan de Recuperación, para llevar el acceso a la banda ancha en el ámbito rural a una velocidad de bajada de 100Mbps a un coste de 35 euros mensuales.



Cerrando la brecha digital en zonas rurales

La opción finalmente elegida para llevar Internet a los lugares remotos donde no sea posible disfrutar de al menos 50 Mbps de velocidad por vía terrestre es a través de los satélites Hispasat, y tanto usuarios como empresas de las zonas beneficiadas ya pueden contratar el servicio a través de una serie de operadores, que variarán en función de la zona.

Para la consulta de las zonas donde ya sea posible contratar el servicio y a través de qué operadoras, llega la web conectate35.es. Esta web nos dice, entre otras cosas, que:

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea NextGenerationEU-, Hispasat es el único adjudicatario del Programa UNICO Demanda Rural promovido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Para ello, Hispasat pone a disposición de los operadores minoristas una plataforma de recursos de red para la prestación de un servicio de acceso a internet de calidad disponible en el 100% del territorio español.

Sin permanencia, y con mejora de velocidad para 2024

También nos dice que si bien el servicio será inicialmente de 100 Mbps de bajada y de 5 Mbps de subida, estas velocidades subirán a 200Mbps y 10Mbps respectivamente a partir de enero de 2024.

Eso sí, los usuarios contarán con un límite de consumo de datos de 150Gigabytes/mes máximo, si bien no contabilizará el consumo de datos que se produzca entre las 1:00 am y las 6:00 am, y donde llegado al límite de consumo de datos, el servicio seguirá presente pero a velocidades inferiores.

El servicio de Internet por satélite permitirá a los operadores minoristas incluir servicios adicionales como IoT, IPTV, VPN, telefonía móvil, área cliente, asistencia online jurídica, médica y veterinaria, e IP fija.

La prestación de este servicio concluirá el 31 de diciembre de 2027, no estando sujeto a permanencia.

Más información: Conectate35.es