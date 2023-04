Reseña de los Creative Zen Air, auriculares impresionantes por menos de 40 euros

Los Creative Zen Air Wireless In-Ear Earphones son unos auriculares inalámbricos verdaderamente innovadores que ofrecen un equilibrio perfecto entre diseño, portabilidad y funcionalidad. En esta reseña, analizaremos a fondo sus características, rendimiento y calidad de sonido para que puedas tomar una decisión informada al elegir tus próximos auriculares.

Diseño y comodidad

Aspecto y construcción

Los Creative Zen Air presentan un diseño minimalista y elegante, con un acabado en blanco brillante tanto en los auriculares como en el estuche de carga. Cada auricular pesa solo 5 gramos, mientras que el estuche de carga tiene un peso de 36 gramos, lo que resulta en un conjunto liviano y fácil de llevar a cualquier parte.

Ajuste y comodidad

Estos auriculares cuentan con un diseño de botón y un pequeño y cómodo soporte para el oído, lo que garantiza un ajuste seguro y cómodo para la mayoría de los usuarios. El diseño del botón también significa que son menos intrusivos y más adecuados para aquellos con conductos auditivos sensibles.

Características y funcionalidades

Cancelación de ruido activa y modo ambiente

Una de las características más destacadas de los Creative Zen Air es la Cancelación Activa de Ruido (ANC), que permite filtrar la mayor parte del ruido ambiental, desde el bullicio diario del transporte público hasta el ruido del motor de un avión. Además, el Modo Ambiente permite que los sonidos del entorno se escuchen, lo que es útil para situaciones en las que se requiere mayor conciencia del entorno.

Autonomía y carga

Los Creative Zen Air ofrecen hasta 6 horas de reproducción con una sola carga, y hasta 18 horas de autonomía total cuando se utilizan con el estuche de carga. El estuche de carga se puede recargar mediante un cable USB-C a USB-A incluido o mediante un cargador inalámbrico Qi (no incluido).

Conectividad y emparejamiento

Los auriculares cuentan con tecnología Bluetooth 5.0 y son compatibles con dispositivos iOS y Android. El emparejamiento es sencillo y permite cambiar fácilmente entre dispositivos cuando sea necesario.

Controles táctiles y asistentes de voz

Los Creative Zen Air incorporan paneles táctiles sensibles en cada auricular, lo que permite controlar la reproducción, ajustar el volumen, responder llamadas y activar el asistente de voz con solo unos toques. También están equipados con cuatro micrófonos integrados para una mejor captación de voz durante las llamadas y un fácil acceso a comandos de voz para Siri o Google Assistant.

Calidad de sonido y tecnología Super X-Fi

Transductores de neodimio de 10 mm

Los Creative Zen Air están equipados con transductores (drivers) de neodimio de 10 mm, que juegan un papel crucial en la entrega de un sonido de alta calidad. Estos transductores de neodimio, hechos de un material magnético extremadamente potente, son conocidos por su capacidad para producir un sonido más claro y potente en comparación con otros tipos de transductores, como los de ferrita.

El tamaño de 10 mm de estos transductores es un factor importante a considerar. En general, los transductores más grandes son capaces de producir un sonido más potente y profundo, especialmente en lo que respecta a los graves. En el caso de los Creative Zen Air, estos drivers de 10 mm permiten que los auriculares entreguen una experiencia de audio muy satisfactoria y equilibrada en todo el espectro de frecuencias.

Gracias a los transductores de neodimio de 10 mm, los Zen Air pueden reproducir graves profundos y contundentes sin sacrificar la claridad y el detalle en las frecuencias medias y altas. Esto se traduce en una experiencia auditiva envolvente, donde los instrumentos y las voces se perciben claramente y sin distorsión.

También contribuyen a la eficiencia energética de los auriculares. Los imanes de neodimio proporcionan un campo magnético más fuerte que otros materiales, lo que permite que los transductores funcionen de manera más eficiente y consuman menos energía en el proceso. Como resultado, los Creative Zen Air pueden ofrecer una mayor duración de la batería sin sacrificar la calidad del sonido.

Tecnología Super X-Fi

Una característica interesante de estos auriculares es la tecnología Super X-Fi, que recrea una experiencia de sonido envolvente similar a un sistema de altavoces profesionales en tus auriculares. Los Creative Zen Air son auriculares certificados SXFI READY, lo que significa que están optimizados para funcionar con dispositivos y aplicaciones del ecosistema SXFI READY, como la aplicación SXFI. Al utilizar la aplicación SXFI en tu dispositivo móvil, puedes disfrutar de una vista previa de la holografía espacial Super X-Fi en contenido local y experimentar un audio cinematográfico incluso en movimiento.

Pero vamos por pasos… ¿Qué es eso de tecnología Super X-Fi?

Esta innovadora tecnología ha sido desarrollada para recrear la experiencia de escuchar un sistema de altavoces en una sala de cine o un estudio de grabación a través de auriculares. Con Super X-Fi, los usuarios pueden sumergirse en un mundo de audio 3D y disfrutar de una experiencia auditiva más realista y envolvente.

El concepto detrás de la tecnología Super X-Fi es la holografía de audio. Utiliza algoritmos avanzados y un modelado de campo de sonido personalizado para replicar la forma en que el sonido interactúa con el oído humano en un entorno real. Para lograr esto, Super X-Fi analiza la forma única de la oreja del usuario y crea un perfil de audio personalizado, que se adapta a la anatomía del oído y a las preferencias de sonido del individuo.

La tecnología Super X-Fi procesa el audio multicanal y lo convierte en una experiencia estéreo virtual para auriculares. Esto permite a los usuarios disfrutar de un sonido espacial 3D, similar al que se experimenta en una sala de cine o en un entorno de altavoces de alta fidelidad, pero a través de auriculares.

Esta tecnología se ha implementado en una amplia gama de dispositivos y aplicaciones. Desde auriculares inalámbricos, como los Creative Zen Air, hasta dispositivos externos, como el amplificador Super X-Fi, y es compatible con una amplia gama de contenidos, desde música y películas hasta videojuegos. También funciona con diversas plataformas y sistemas operativos, como Windows, macOS, Android e iOS.

La tecnología Super X-Fi brinda numerosos beneficios a los usuarios:

Experiencia de audio envolvente: El audio holográfico proporciona una experiencia de sonido tridimensional que te sumerge en la acción, ya sea al ver películas, jugar videojuegos o escuchar música.

Personalización: La capacidad de adaptar el sonido a las características únicas del oído del usuario garantiza una experiencia auditiva más personal y realista.

Reducción de fatiga auditiva: Al recrear un entorno de altavoces naturales, Super X-Fi puede reducir la fatiga auditiva asociada con el uso prolongado de auriculares.

Desventajas de los Creative Zen Air

A pesar de sus muchas características y rendimiento excepcional, los Creative Zen Air tienen algunas limitaciones:

No es compatible con la reproducción de contenido en streaming (como Spotify, YouTube o Netflix) en modo Super X-Fi.

La aplicación SXFI es algo limitada en términos de funcionalidad y personalización.

La calidad de cancelación de ruido del micrófono podría mejorarse.

No ofrece conexión multipunto.

La tapa del estuche de carga tiene una bisagra débil.

Opinión Personal

Después de probar los Creative Zen Air durante varias semanas, estoy encantado con ellos. Por solo 39 euros, creo que estos auriculares ofrecen una calidad de sonido y características sorprendentes en comparación con otros productos en su rango de precio.

El diseño minimalista y elegante me ha impresionado desde el primer momento. Son extremadamente cómodos de usar, y el ajuste es seguro, lo que me permite utilizarlos sin preocuparme de que se caigan durante mis actividades diarias. No me he puesto a correr con ellos, porque hace 20 años que no corro y no voy a romper la tradición ahora, pero se agarran perfectamente, no se caerían.

La calidad del sonido es excepcional, especialmente teniendo en cuenta el precio. Los graves son profundos y dinámicos, y los agudos son claros y nítidos. La cancelación activa de ruido funciona relativamente bien, bloqueando gran parte del ruido ambiente. Lógicamente, no voy a compararlos con auriculares que multiplican por 10 ese precio, pero está bastante mejor de lo que pensaba.

La tecnología Super X-Fi me ha sorprendido gratamente. Aunque es cierto que no funciona con contenido en streaming, cuando escucho archivos de música local, la experiencia de sonido es mucho más envolvente y espacial, lo que hace que la música sea aún más agradable. En mi caso tengo mucha música local, por lo que sí me vale la pena.

La duración de la batería es más que suficiente para mis necesidades, y aprecio la capacidad de carga inalámbrica del estuche. Aunque la bisagra del estuche podría ser más robusta, no ha sido un problema importante para mí durante estas dos semanas de uso.

En general, estoy bastante satisfecho, han superado mis expectativas en términos de diseño, comodidad y calidad de sonido. Los recomendaría a cualquiera que busque auriculares inalámbricos de calidad sin gastar una fortuna.

