OPPO Find N2 Flip, ¿hace buenas fotos? Aquí tenéis varias, y algunos vídeos

El Oppo Find N2 Flip es el último smartphone plegable que ha salido al mercado y ha dado mucho que hablar entre los usuarios de Android. En un mercado donde la innovación y la competencia están en constante evolución, el Oppo Find N2 Flip se destaca por ser una alternativa atractiva en cuanto a funcionalidad, diseño y precio.

Lo he estado probando unas semanas, y aunque me he enamorado de su diseño, de su batería, de su cámara frontal y de su rendimiento, con la cámara no he saltado precisamente de alegría. Pero vamos por partes.

Diseño y construcción

El Oppo Find N2 Flip, tal y como se puede ver en este vídeo que hice en TikTok, tiene un diseño atractivo y elegante que se adapta perfectamente a la tendencia actual de smartphones plegables. Una vez abierto, su pantalla principal de 6,8 pulgadas ofrece una resolución de 1080 x 2520 píxeles, lo que le da una calidad de imagen excepcional. En la parte frontal del dispositivo, encontramos una pantalla secundaria de 3,26 pulgadas que muestra la hora, la fecha y la duración de la batería, lo que permite realizar tareas simples sin necesidad de abrir el teléfono. Esa pantalla es perfecta, podemos hacer selfies, ver el clima, notificaciones… seguramente con el tiempo no hará falta ni abrirlo para consultar Whatsapp.

El Oppo Find N2 Flip es lo suficientemente delgado como para caber en un bolsillo sin problemas y tiene un peso de 191 gramos, lo que lo hace manejable y cómodo de usar. Cuenta con una cubierta trasera de plástico que proporciona un buen agarre al dispositivo.

El dispositivo cuenta con un sistema de bisagras muy resistente que ha sido sometido a más de 400.000 pruebas de durabilidad. Al cerrar el Oppo Find N2 Flip, no se percibe ningún tipo de holgura y el dispositivo se cierra con un sonido satisfactorio y placentero.

Por desgracia, los botones de encendido y volumen se encuentran en la parte superior del teléfono cuando está abierto, lo que dificulta su uso con una sola mano.

Rendimiento y batería

El Oppo Find N2 Flip funciona con el procesador MediaTek Dimensity 9000+ y tiene una RAM de 8 GB o 16 GB. Estas características hacen que el dispositivo tenga un rendimiento rápido y eficiente, lo que le permite manejar fácilmente aplicaciones exigentes y juegos de última generación.

En cuanto a la batería, el Oppo Find N2 Flip cuenta con una capacidad de 4.300 mAh, lo que le permite durar un día completo con un uso moderado. El dispositivo se carga a través de un puerto USB-C y el cargador que viene incluido es capaz de cargar el dispositivo rápidamente. Sin embargo, una de las desventajas del Oppo Find N2 Flip es que no tiene la función de carga inalámbrica.

Pantalla y cámaras

La pantalla principal del Oppo Find N2 Flip es de 6,8 pulgadas y tiene una resolución de 1080 x 2520 píxeles. La frecuencia de actualización de la pantalla es de 120 Hz, lo que proporciona una experiencia visual más suave al navegar por la pantalla. La pantalla principal es una de las más grandes entre los dispositivos plegables y su resolución es alta. Por otro lado, la pantalla frontal tiene una resolución de 382 x 720 píxeles, lo que permite ver la hora, la fecha y las notificaciones sin tener que abrir la pantalla principal.

La cámara principal del Oppo Find N2 Flip es de 50 MP, mientras que la cámara secundaria es de 8 MP con lente ultra gran angular. La cámara frontal es de 32 MP y se encuentra en la parte superior de la pantalla principal. Aunque la cámara principal es bastante buena, la cámara secundaria no logra capturar la misma calidad de imagen. Sin embargo, una de las características más interesantes de la cámara es la capacidad de tomar fotos con la pantalla cerrada utilizando la cámara principal de 50 MP, lo que permite tomar selfies de alta calidad.

Fotos y vídeos

Primeros planos

Ahora vamos a lo que comentaba yo al principio, las fotos y los vídeos. He dejado todas las muestras en esta carpeta de Google Drive para que lo veáis con detalle, y lo he incluído en youtube por si no tenéis tiempo de analizar una por una.

Bastante decente. El desenfoque es bueno, no se nota tanto el procesado.

Selfies

Perfectas con el móvil cerrado, ya que usa la cámara trasera en lugar de la frontal, por lo que hay muchísima más resolución que con otros móviles.

Cámara trasera

Aquí es donde llega mi decepción. Tanto los vídeos como las fotos con la cámara de 50 Megas dejan bastante que desear. Al agrandar la imagen se comienzan a ver los píxeles demasiado pronto, y eso es algo que no esperaba en una cámara de un móvil de gama alta.

Aún así, los colores son buenos, y el resultado es bastante satisfactorio para quien no necesita tanta resolución en una fotografía.

En fin, podéis verlas en Google Drive, en el enlace anterior, junto con los vídeos, para que comparéis con las de vuestros móviles.