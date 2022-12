WhatsApp te ayudará a liberar espacio en el móvil con esta opción

Más allá de las opciones que encontramos en la app para configurar la forma cómo usamos el almacenamiento del móvil, WhatsApp quiere implementar una ayuda extra.

Una nueva dinámica que aparecerá automáticamente cuando detecte que te queda poco espacio de almacenamiento en el móvil.

WhatsApp te ayudará a liberar espacio en el móvil cuando sea necesario

Los chats de WhatsApp pueden rápidamente comerse el espacio de almacenamiento de nuestro móvil. Si bien hay varias opciones que podemos configurar para que esto no sea un problema, WhatsApp quiere darle ayuda extra a los usuarios con una nueva opción.

Por el momento, solo se trata de una opción que se está probando en la beta de WhatsApp, pero ya deja cómo funcionará cuando se implemente en la versión estable. No se trata de una opción que tengamos que activar en la configuración de la app, sino que surge automáticamente cuando se detecte que estamos quedando sin espacio libre en el móvil.

Cuando eso sucede, WhatsApp nos mostrará una opción que podemos tener en cuenta cuando quedemos con poco almacenamiento: los chats temporales. Sí, te sugerirá que actives los chats temporales para no tengas problemas en el móvil, y puedes recuperar algo de espacio.

Un detalle a tener en cuenta es que los chats temporales no se habilitarán de forma automática cuando te quedes sin espacio, sino que esta opción funcionará a modo de sugerencia. Con solo pulsar sobre el mensaje de WhatsApp nos dirigirá a la configuración correspondiente para activarla, o simplemente podemos ignorar la sugerencia.

Recordemos que los chats temporales se eliminan cuando se cumple el periodo establecido por el usuario, ya sea unas horas o varios días. Podemos configurarlo en cada chat, o establecer que este criterio se aplique con los nuevos chats.

Así que no es necesario que actives los mensajes temporales para todos los chats, pero puede ser útil para aquellas charlas informales que no te interesa guardar. Por el momento, esta dinámica solo se puede ver si estamos bajo el programa beta, así que aún no se activará en tu cuenta de WhatsApp.