Los juegos gratis de diciembre de Prime Gaming

Amazon ha presentado los juegos que comenzarán a ser gratuitos en su plataforma Prime Gaming en diciembre 2022.

Entre los títulos tenemos al clásico Quake, así como Brothers: A Tale of Two Sons de Josef Fares, una joya que recomiendo personalmente.

En total, los suscriptores de Prime Gaming obtienen ocho juegos gratis a través del servicio principal, y desde el canal Luna, otros cinco.

El principal grupo de títulos de Prime Gaming incluye también el juego de construcción de mazos The Amazing American Circus y Banners of Ruin.

Para los amantes de acción tenemos Spinch y Desert Child, y si preferías pensar un poco, Doors: Paradox. Hay otro más de gestión del tiempo: Rose Riddle 2: Werewolf Shadow.

En Luna también hay novedades, el servicio de juegos en la nube de Amazon. Por un lado tenemos el canal Prime Gaming (gratis para los suscriptores), con estos cinco juegos nuevos:

– Windjammers 2. Para amantes del deporte.

– The Legend of Heroes: Trails from Zero. Juego de rol recomendable.

– Dusk. Disparos en primera persona.

– Joggernauts. Un buen multijugador.

– Los Pitufos – The Smurfs: Mission Vileaf. El más familiar de la lista.

Recordad que los suscriptores de Luna pronto perderán más juegos de los que ganarán. Varios de los juegos de Luna dejarán la plataforma, tal y como se filtró recientemente. En total, informan que 45 juegos dejarán la plataforma a fines de diciembre, incluidos algunos títulos AAA (aquellos que invierten millones en desarrollarse). No está claro si algún juego los reemplazará en el catálogo.