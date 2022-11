Esto es lo que te pasará si no usas tu cuenta de Paypal por mucho tiempo

Son bastante conocidas las ventajas de usar Paypal, hasta el punto de ser una de las plataformas de pagos electrónicos bastante utilizada en todo el mundo, pero de entre quienes están registrados en la misma, hay quienes han dejado de utilizarlas durante un largo periodo de tiempo.

A este respecto, Paypal empezará a cobrar dentro de poco a quienes no hayan utilizado sus cuentas de Paypal durante un periodo prolongado de tiempo. La medida persigue que los usuarios vuelvan a recuperar el uso de sus cuentas o, por el contrario, se den de baja, evitando con ello las llamadas cuentas fantasma.



En una página de soporte, Paypal señala que empezará a cobrar diez euros como tarifa de inactividad a aquellas cuentas que no hayan tenido actividad en los últimos 12 meses, descontándose del saldo disponible, aunque aquellos con saldo inferior a diez euros se les descontará la cantidad que dispongan.

Los que no tengan saldo alguno no se les descontará nada para no provocar con el cargo un saldo negativo.

Si después de descontar la tarifa, se carece de saldo positivo en las cuentas y se mantiene la inactividad por otros sesenta días más, Paypal deja las puertas abiertas al cierre de esas cuentas transcurridos esos sesenta días.

Paypal señala además aquellas acciones que han podido realizar los usuarios antes del 28 de octubre pasado para que sus cuentas no pasen a considerarse inactivas para evitar el cobro de esta tarifa:

Inicia sesión en la cuenta

Compra dondequiera que se acepte PayPal

Envía dinero a amigos y familiares o proveedores de productos y servicios

Retira dinero de la cuenta

Dona a una organización benéfica con la cuenta

No deja de ser una medida en línea a las que realizan muchas de las tradicionales entidades bancarias como incentivo del uso de sus servicios para evitar el cobro de tarifas y comisiones, aunque en el caso de Paypal hay una flexibilidad claramente mayor.

Ya es cuestión de que aquellos usuarios que hayan olvidado que tienen cuenta en Paypal se pongan al tanto utilizándolas o dándolas de baja definitiva.

Más información: Paypal