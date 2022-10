Trebble, un editor de audio online que permite añadir música de fondo y transcribir en pocos segundos

Editar audio no es tan sencillo como parece. Hay editores muy buenos, como Audacity, pero requiere mucha práctica para poder hacer trabajos realmente profesionales.

Meter música en un momento determinado, hacer que baje el volumen poco a poco, eliminar ruido de fondo, cortar y pegar trozos, añadir silencios… no es que sea algo del otro mundo, pero los editores de audio no tienen una especie de «Canva», algo sencillo para quien no está puesto en el tema.

Eso es que ofrece Trebble, un editor online de audio que quiere que sea tan sencillo editar audios como lo es crear banners con Canva. Solo tenemos que grabar nuestro audio, o importar un audio previamente grabado. Una vez hecho, elegimos nuestro idioma para que Trebble haga la transcripción, transformando el audio en texto.

Cuando ya tenemos el texto en la pantalla, podemos seleccionar cualquier palabra e incluir música en esa parte, estableciendo la duración de la misma. Trebble cuenta con varios momentos musicales de diversos estilos para que podamos ambientar el trabajo.

Además de poder poner música de fondo con solo un click, permite también ignorar y cortar palabras, así como copiarlas y pegarlas, para que el audio final tenga solo la parte que realmente nos interesa. Por otro lado, también es capaz de eliminar ruido de fondo, una función que puede tardar algo la primera vez que la activamos.

Trebble permite editar audio de forma gratuita si no pasamos de 30 minutos al mes, siendo necesario contratar un plan premium si nos pasamos de ese tiempo.

Recomiendo no usar el grabador web y sí importar el audio grabado con alguna herramienta adecuada, ya que la calidad del sonido del grabador online no me ha parecido muy alta, precisamente.

En resumen:

1. Te permite editar tu audio usando texto en lugar de formas de onda. De hecho, Trebble transcribe automáticamente tu audio a texto y luego te permite editar el audio usando la transcripción. Esto hace que toda la experiencia de edición sea rápida y súper intuitiva.

2. Puede posproducir automáticamente el audio. No hay compresor, ecualizador o cualquier otro efecto de audio para calibrar. Trebble hace todo el trabajo pesado por usted y automatiza todo el proceso de posproducción con el clic de un interruptor.

Podéis probarlo en trebble.fm, donde aparece un tutorial sobre el tema la primera vez que lo usamos.